Teknopark için ilk adım atıldı

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Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, üniversite olarak sanayi iş birlikleri ile inovasyon projelerine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Teknopark’ta elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçlarının geliştirilmesiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yürütüleceğini belirten Prof. Dr. Erhan, Ar-Ge çalışmalarında amaç, elde edilecek çıktılarla elektrikli, otonom veya insansız kara, deniz, hava ve uzay araçları teknolojilerinde yerli ve milli katma değerli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip teknoloji çözümlerinin üretilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, Teknopark ile bölgelerinde yeni yatırım ve istihdam alanlarının oluşturulmasını ve bu sayede Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Üniversite iş birliği ile Teknopark’ın en önemli fonksiyonlarından birinin nitelikli insan gücünü oluşturmak olduğunu söyleyen Hüseyin Bozdağ, firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar düzenleneceğini ifade etti. Bozdağ, “Bu merkezde geliştirilecek ürün ve çözümlerin ticarileştirilmesi adına patentler alınacak. Yani burası aslında küresel düzeyde rekabet gücüne sahip teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak ve bunları ticarileştirecek start-up ve kuluçka seviyesindeki şirketlerin kurulumuna da ev sahipliği yapacak” açıklamalarında bulundu.

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Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Hadımköy ve çevresindeki sanayicilerin ve girişimcilerin üniversite-sanayi iş birliğini kurumsal olarak ilerletmesi ve bu kapsamda sağlanacak desteklerden yararlanarak, ülkemizin Ar-Ge potansiyeline katkıda bulunması hedefleniyor.