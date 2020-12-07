Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Teknoloji ve bilgi yönetimi bölümü genel olarak mühendislik, bilgisayar bilimi ve işletme yönetimi ile birlikte entegrasyona odaklanan çok programlı bir disiplinidir.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Teknoloji ve bilgi yönetimi bölümü bilgi teknolojisi ve işletme yönetiminin entegrasyonuna odaklanan bu bölümde sektöre nitelikli eleman yetiştirilir. Bu bölümde teknolojinin incelikleri kullanılarak yeni ürünler geliştirilir.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Nedir?

Teknoloji ve bilgi yönetimi, teknolojik gelişmelerin doğru şekilde işletilmesini sağlar. Bu sayede son teknolojiler kullanılarak yeni ve işlevsel ürünler tasarlanır. Doğru stratejiler uygulanarak kullanışlı ürünler ortaya çıkar.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümünün Amacı Nedir?

Üniversitelerdeki teknoloji ve bilgi yönetimi bölümünün amacı teknoloji ve Ar-Ge sektörüne nitelikli elemanlar yetiştirilmesidir. Bu bölümde yönetim teknolojisi kullanılarak yeni ürünler geliştirilir. Bu da girişimciliğin temelini oluşturur.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerin teknoloji ve bilgi yönetimi bölümünden mezun olan kişiler işletmelerdeki pek çok sorunu bilgisayar teknolojileri yardımı ile çözebilirler. Bu teknolojiler ise işletmelerin geliştirilmesinde önemli rol oynar.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Kaç Yıllıktır?

Teknoloji ve bilgi yönetimi bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler "Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Lisans Diploması" elde edebilirler.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Teknoloji ve bilgi yönetimi bölümünde okumak isteyen kişilerin teknolojiye ve işletmeye ilgi duyması gerekir. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin planlama, yenilik, girişimcilik ve ürün geliştirme alanında yetenekli olmaları gerekir.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Öğretimi İngilizce midir?

Teknoloji ve bilgi yönetimi bölümünün öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bu bölümde başlangıç seviyesinde İngilizce eğitim verilmektedir.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki teknoloji ve bilgi yönetimi bölümü eşit ağırlık puan türünde öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler eşit ağırlık puan türünde yüksek bir puan alarak istedikleri üniversiteleri tercih ederler. Bunun için üniversite sınavında Türkçe ve Matematik sorularını çözmek gerekir.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Teknoloji ve bilgi yönetimi bölümünde bilgisayar okuryazarlığı, örgütsel davranış, işletmede sayısal yöntemler, yönetim bilgi sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri ve bilim ve teknoloji politikaları gibi dersler verilir. Bu bölümdeki öğrenciler yazılım yönetimi, öngörü yöntemleri, bilgisayar ağları yönetimi ile girişimcilik ve yenilik yönetimi gibi derslerden sorumlu tutulurlar.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümünün İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir?

Teknoloji ve bilgi yönetimi bölümünün iş olanakları oldukça fazladır. Bu bölümden mezun olan kişiler işletmelere bilgisayar teknolojileri açısından yardımcı olarak çözümler sunarlar. İşletmelerdeki sorunlara bilgisayar teknolojilerini kullanarak çözüm sağlayan bu kişiler aynı zamanda zamandan ve enerjiden de tasarruf sağlarlar. Bu bölümün mezunları için özel sektörde ve devlet sektöründe iş imkanları bulunmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olan kişiler teknoloji firmalarında ve teknokentlerde çok rahat bir şekilde iş bulabilirler. Teknoloji ve bilgi yönetimi bölümünden mezun olan kişiler özel sektörde ve devlet sektöründe çalışabilirler. Devlet sektöründe çalışmak için genellikle Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek gerekiyor. KPSS'den iyi bir puan alınarak belli bir kurumda çalışmak mümkün.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Çalışma Alanları Nelerdir?

Teknoloji ve bilgi yönetimi bölümünden mezun olan kişiler için çalışma alanları oldukça yüksektir. Bu bölüm mezunları devlet sektöründe ve ya özel yazılım danışmanlık kuruluşlarında çalışabilirler. Bu bölüm mezunları özel ya da devlet bankalarında çalışma imkanına sahip olurlar. Kuluçka merkezlerinde çalışabilen teknoloji ve bilgi yönetimi mezunları bu kuruluşlarda bilgisayar destekli teknolojik çözümler üretirler.

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Teknolojinin gelişimi ile birlikte mesleklerde de önemli değişiklikler oluyor. Son yıllarda teknoloji ve bilgi yönetimi bölümüne çok yoğun bir ilgi var. Türkiye genelinde yalnızca Başkent Üniversitesinde teknoloji ve bilgi yönetimi bölümü bulunmaktadır. Dolayısı ile teknoloji ve bilgi yönetiminde okumak isteyenler Başkent Üniversitesini tavsiye edebilirler.