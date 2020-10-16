Teknoloji eğitimlerinde milli hamle

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl dördüncüsü verilen 'YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen ödüllerden biri de üniversite-sanayi iş birliğiyle yapılan petrol sondaj gemilerindeki yüksek teknoloji eğitimlerini millileştiren projeye verildi.

'YÖK Üniversite Sanayi İşbirliği Ödülü', TPAO ve İTÜNOVA TTO arasında 'Petrol ve Doğal Gaz Endüstrisi Açık Deniz Emniyeti ve Acil Durum İleri Eğitimlerinin Akreditasyonlu ve Sertifikalı Olarak Yerlileştirilmesi' işbirliği projesinin oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi ortaklığında yürütülen proje tamamlandığında daha önce yurtdışından alınan teknoloji eğitimleri, Türkiye'de milli imkanlarla yapılabilecek.

İLK EĞİTİM TEDARİKÇİ FİRMASI UNVANI

Proje tamamlandığında, İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, Türkiye'nin OPITO onaylı ilk eğitim tedarikçi firması unvanına sahip olacak ve öncü bir rol oynayacak. Özellikle, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ve Doğu Akdeniz bölgesinde son yaşanan gelişmeler değerlendirildiğinde, bu nitelikte uluslararası bir eğitim-belgelendirme tedarikçisinin Türkiye'de yapılandırılması büyük önem taşıyor.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, petrol ve doğal gaz sektöründe insan kaynağı desteği sağlayan firmaların eğitim ve belgelendirme süreçlerinde de önemli bir bölgesel çözüm ortağı olacak.

Özellikle sondaj gemilerindeki deniz üstünde ve deniz altında zorlu geçen yüksek teknoloji eğitimlerinin yurtdışı yerine Türkiye'de verilmeye başlanmasıyla petrol ve doğal gaz gibi alanlarda ülkenin hem akademik ve teknolojik bilgi birikimi yükselecek hem de ekonomiye büyük katkı sağlanacak. Sondaj alanında yüksek teknolojilerin milli imkanlarla geliştirilmesinin önü açılacak.