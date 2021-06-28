Teknoloji Bağımlılığı Nedir Ve Nedenleri Nelerdir? Teknoloji Bağımlılığ Nasıl Önlenir

Teknoloji bağımlılığı günümüzde yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu durumu yaşayan kişilerin zamanı genellikle teknolojik aletler ile geçmektedir. Yani bu kişiler zamanının büyük çoğunluğunu bu şekilde geçirmektedirler. Bu kişiler yapması gereken birçok işi ertelemeyi seçerler ve sosyal hayattan uzaklardır.

Teknoloji Bağımlılığı Nedir ve Nedenleri Nelerdir?

Teknoloji bağımlılığı, kişilerin zamanının çoğunu tablet, telefon ve buna benzer aletler ile geçirdiği bir rahatsızlıktır. Teknoloji bağımlısı olan kişi kolay kolay bu durumdan vazgeçmez. Aksine bu kişiler daha çok bağımlılık yaşayarak teknolojiye düşkün hale gelirler. Tabi bu durum çeşitli sıkıntıları beraberinde getirecektir.

Teknoloji bağımlılığı sıklıkla karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Aslında bu durum bağımlı olan kişi tarafından rahatsızlık olarak görülmemektedir. Çünkü teknoloji bağımlılığı olan kişi bu durumu kabuk etmek istemez. Yaptığı davranışların doğru olduğunu ve anormal bir durum olmadığını düşünür.

Tabi teknoloji bağımlılığı normal bir durum değildir ve bunun bir an önce sonlanması için çaba göstermek gerekir.

Teknoloji Bağımlılığı Görülen Durumlar

Teknoloji bağımlılığı çeşitli alanlarda görülebilir. Yani bu bağımlılığı sınırlamak mümkün değildir. Teknoloji bağımlılığının birçok çeşidi olduğunu söyleyebiliriz.

- İnternet bağımlılığı

- Oyun bağımlılığı

- Online alışveriş bağımlılığı

- Akıllı telefon ve tablet bağımlılığı

- Televizyon bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Nedenleri

Teknoloji bağımlılığına neden olan birçok unsur vardır. Bu unsurlar ile teknoloji bağımlılığı ortaya çıkan bir rahatsızlık olmuştur. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin öncelikle bağımlı olduğunu kabul etmesi gerekmektedir. Aksi halde teknoloji bağımlılığından kurtulmak son derece zor olacaktır.

- İnsanı ilişkiler kurma konusunda eksiklik olması,

- İçe kapanık bir karaktere sahip olmak,

- Dışlanma ve yalnız kalma,

- Aile içi çeşitli sorunların olması,

- Arkadaş çevresinin az veya hiç olmaması,

- Oyun ve eğlence imkanlarının çok olması,

- Teknolojiye kolay erişim imkanı olması,

- Sanal ortamlarda daha rahat etme duygusu,

- Teknolojiden yanlış faydalanma.

Teknoloji Bağımlılığı Nasıl Önlenir?

Teknoloji bağımlılığının önlenmesi kişilerin elinde olan bir durumdur. Yani bağımlı olan kişinin bu durumdan kurulmak istemesi gerekir. Ancak bu şekilde teknoloji bağımlılığından kurtulabilir. Eğer kişi teknoloji bağımlılığından kurtulmaya hevesliyse bunu başarabilir. Diğer türlü bağımlı olan kişiyi bu durumdan kurtarmak zor olacaktır.

- Öncelikle teknoloji bağımlılığına neden olan etkenlerden uzak durmak gerekir. Özelikle televizyon, tablet ve akıllı telefon son derece tehlikelidir.

- Sosyal hayata karışmak teknoloji bağımlılığından kurtulmak için son derece önemlidir. Sevdiğiniz kişiler veya arkadaşlarınız ile çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz.

- Teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmaya özen göstermek gerekir. Özellikle interneti faydalı olacak bir şekilde kullanmak gerekir.

- Yapılacak işleri ertelememek gerekir. Yapacağınız bir işi ertelediğiniz zaman teknolojiye yönelebilirsiniz. O yüzden işlerinizi zamanında yapmaya özen göstermelisiniz.

Teknoloji bağımlılığı ortadan kaldırılabilecek bir problemdir. Bunun için teknolojik aletleri az kullanmak gerekir. Özellikle televizyon başında az zaman geçirmek lazımdır. Çünkü en çok teknoloji bağımlılığı televizyon başında yaşanmaktadır. Bu yüzden televizyondan uzak durmakta fayda vardır.

Teknolojiyi doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Teknolojiyi yanlış kullanmak ise bağımlılığa neden olmaktadır. Bu yüzden teknoloji bağımlılığını önlemek için ilk yapılması gereken teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmektir. Bu sayede teknoloji bağımlılığına yakalanma şansınız oldukça düşecektir.