Teknokent’ten büyüme desteği

ODTÜ TEKNOKENT’te bu yıl yatırım fonu Startup Wise Guys (SWG) ile düzenlenecek program, şirketlere ticarileşme süreçlerini hızlandırma, Teknokent’in yerel ve global ağlarına ulaşma, Growth Circuit başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yatırım ağlarına erişim fırsatı sağlıyor. Programdan yararlanmak isteyen teknoloji firmaları 10 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabilecek.

TÜRK GİRİŞİMLERİ GLOBAL PAZARLARA HAZIRLANACAK

ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdür Serdar Alemdar, fikir/ürün doğrulama aşamalarını geçmiş girişimlerin gelişmelerini, ticarileşmelerini ve uluslararası aşmalarını destekleyen bir programın olmayışı nedeniyle programı hayata geçirdiklerini söyledi. SWG Global Üst Yöneticisi Cristobal Alonso da "Türkiye'nin önde gelen teknokentiyle birlikte Türkiye'den globale açılmak isteyen girişimleri hedefleyen programı düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Program boyunca yıllar içerisinde geliştirdiğimiz metotları ve deneyimleri Türk girişimleri ile aktif olarak paylaşacağız. Programı düzenleme amaçlarımız arasında Türkiye'deki teknoloji girişimlerini global pazarlara hazırlamak ve birer global teknoloji şirketine dönüşmelerini sağlamak yatıyor"dedi.