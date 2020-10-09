Teknofest’in ‘yıldız’ları icatlarını anlattı

YILDIZLAR YUVAYA DÖNDÜ

İlki 2017 tarihinde düzenlenen Teknofest2020’ye YTÜ'den 110 takım katıldı. 361 lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrencinin yarıştığı farklı kulvarlarda 24 takım finallere kalırken, sekiz takım kürsüye çıkmayı başardı. Elektrikli araç, tarım teknolojileri ve roket takımları başta olmak üzere çok sayıda kupa kazanan öğrenciler korona döneminde zorlansalar da çok çalışarak birinciliğe ulaştıklarını ifade ettiler.



TÜRKİYE’NİN EN VERİMLİ ARACI

Yarışmaya katılacaklardı ama salgın başladı. Bir araya gelemeseler de çalışmayı bırakmadılar. Günlerce uykusuz kaldılar. Yarışmadan hemen önce bir sürü aksilikle karşılaştılar. Kapıları bozuldu. Diskalifiye olmakla burun buruna geldiler. Ancak yine de pes etmediler ve istediklerini de aldılar. 45 kişilik ekiple üretilen Türkiye’nin en verimli aracı onlara hem kupa hem de güzel bir unvan kazandırdı. 1 TL ile 250 kilometre gidebilen Lyra (yıldız) isimli araçla verimlilik rekoru kırdılar.



DAYISININ İSTEĞİ İCAT GETİRDİ

Cihan Yurtsever, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Mekatronik Bölümü son sınıf öğrencisi. Zeytinliği olan dayısı ürünleri toplayacak bir makine üzerine çalışmasını önerdi. Dayısının isteğini henüz yerine getiremedi ama tarımda kullanılacak bir makine yapma fikri hem yeni bir icadın yolunu açtı hem de Cihan ve arkadaşlarına Teknofest’te birincilik getirdi. Cihan Yurtsever tarlada sıralı ekim yapabilen robotlarını şöyle anlatıyor:

“Robotumuzun ismi Ragribot. Tarlada sıralı ekim yapabiliyor. Ülkemizde en fazla ihtiyaç duyulan ürünler sıralı ekim ürünleri. Bu iş normalde traktörle ya da elle yapılıyor. Ragribot hem işçilik hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Biz 2 bin liraya mal ettik bu robotu. Önce toprağı kazıyor, ardından tohumu ekip can suyu veriyor sonra da üstünü kapatıyor. Yani bir dönüm arazi için onlarca insanın yaptığı işi tek başına yapabiliyor. Bu çiftçilerimizin çok istediği ve beklediği bir ürün. Şimdi hedefimiz seri üretime geçip tarımda kolaylık sağlamak.”



KOMŞUSUNUN HASTALIĞINDAN ROBOT ÇIKTI

Özgür Aydoğan da makine mühendisliği öğrencisi. Ona bu yarışmada başarı getiren fikirse üst komşusunun felç geçirmesiyle yaşadığı sıkıntılar olmuş. İşte genç öğrencinin başarı hikayesi:

“Yaşadığım çevrede çok fazla yaşlı insan var. Hepsinin yakındığı bir durumdu üst uzuvlarının eskisi gibi çalışmaması. Üst komşumuz da felç geçirdi. Onun da durumu beni çok üzdü. İnsanlara yardımı olacak bir proje yapmak istedim. Hem felçli hem parkinson hastası hem de yaşlı bireylerin yararlanabileceği bir alet yaptık. Evde bireysel kullanıma uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon robotu bu. Kollara eski hareket kabiliyetini sağlayabilmek için dört farklı yönde dört farklı egzersizle ve geliştirdiğimiz ara yüzle sadece iki dokunuşla evde hastalar kendilerini tedavi edebilirler. Korona sürecinde hastaneye gitmek istemeyenler evlerinde tedavi olabilirler.”