Tekniker ile teknisyen arasındaki fark nedir? Tekniker ile teknisyen farkı

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Tekniker ile Teknisyenlik arasındaki anlam farkı bulunmaktadır. Bu bakımdan iki terimin aynı tanım içerisinde kullanılması anlam farkı yaratmaktadır. Tekniker ile teknisyen arasındaki farkları incelemek gerekir.

Tekniker İle Teknisyen Arasındaki Fark Nedir?

Tekniker ile teknisyenlik terimleri meslek kollarındaki uzmanlık derecelerine göre kullanılan terimlerdir.

Teknisyen meslek lisesi mezunları için kullanılmakta ve mezuniyetleri Teknisyen unvanı ile sağlanmaktadır. Tekniker ise 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için kullanılmaktadır. Tekniker uzmanlık konusunda gelişmiş orta kademeli yönetici olarak tanımlanmaktadır.

Tekniker İle Teknisyen Farkı

Tekniker ve Teknisyen terimlerinin kullanıldığı iş kolları farklılık göstermektedir. Teknikerler için iş kollarının detayına bakılırsa elektrik elektronik alanı, mekatronik, inşaat sektörü, sigorta sektörü gibi iş kollarından kullanılmaktadır. Teknisyen iş kollarına bakılacak olursa elektrik, uçak teknisyenleri gibi birçok alanda kendi bilgi ve teknik becerilerini kullanmaktadır. Tekniker ve teknisyenler hem özel iş hayatında hem de devlet sektöründe mesleklerini icra etmektedirler. Tekniker orta kademe yöneticisi olarak görev yaptığından dolayı bir tekniker teknisyeni kontrol etme, yönlendirme, liderlik yapma yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca teknikerler teknisyenlere eğitim verebilirler.