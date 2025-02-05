Teknik Üniversiteler Birliği kuruldu

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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 11 teknik üniversitenin bir araya gelmesiyle “Teknik Üniversiteler Birliği”nin kurulduğunu açıkladı. Birlik, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Konya Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi olmak üzere 11 üniversiteden oluşuyor. Üye üniversitelerin ortak projeler geliştirmesini, sanayi ile daha güçlü bağlar kurmasını ve birbirleriyle daha fazla etkileşimde bulunmasını hedefliyor. Teknik üniversitelerin eğitim, toplumsal katkı, uluslararasılaşma, ortak araştırma kültürü, kalite ve Ar-Ge faaliyetlerine katkı sunmasını ve tüm bu alanlarda güç birliği yapmasını amaçlayan Teknik Üniversiteler Birliği, Türkiye’nin uluslararası arenada rekabet gücünü artırarak bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak.

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ORTAK ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜ İNŞA EDECEK

YÖK Başkanı Erol Özvar, birliğin İTÜ’de düzenlenen ilk toplantısında yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Yeni ve kıymetli bir oluşum olan Teknik Üniversiteler Birliğinin hem ülkemize hem de yükseköğretim sistemimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Ülkemizdeki teknik üniversitelerin her biri, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde, teknoloji ve inovasyonun geliştirilmesinde kritik bir rol üstleniyor. Bu oluşum teknik üniversitelerimizin çalışmalarına ekstra bir güç katacak. Bu birlikteliğin başta mühendislik eğitimi ve araştırma kültürü olmak üzere, yeni teknolojiler ve istihdam arasındaki uyumu güçlendireceğine inanıyorum.

Birlikteki üniversitelerin müşterek dersler, müfredatlar ve programlar oluşturmayı ciddi bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Her üniversitemiz güçlü olduğu alanlarda sahip olduğu kapasiteyi diğer üniversitelerin istifadesine sunabilir. Özellikle ortak araştırma merkezlerinin kurulması ve proje sayısının artırılması gibi uygulamalar sahip olduğumuz insan gücü ve teknik kapasitenin en verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayacaktır. Teknik üniversiteler, iyileştirmeye açık yönlerimizden biri olan ortak araştırma kültürünün inşası ve yaygınlaşmasına hizmet edecek.

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DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR

Dünyada birçok ülkede teknik üniversiteler, ulusal ve uluslararası platformlarda bir araya gelerek inovasyon, Ar-Ge ve mühendislik eğitiminin geleceğine yön veriyor. Avrupa Teknik Üniversiteler Ağı, Amerika’daki Teknoloji Enstitüleri Birliği gibi yapılar, bilgi üretimi ve insan kaynağını geliştirme odaklı önemli iş birliklerini öne çıkarıyor. Bu tür yapılar, eğitim ve sektör arasındaki bağlantıyı güçlendirerek, ülkelerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler belirlemektedir. Teknik Üniversiteler Birliği’nin de ülkemiz için benzer bir rolü üstlenmeli. Yükseköğretimin bütün paydaşları olarak mevcut sorunlara karşı birlikte hareket etmemiz ve daha dirençli bir sistem oluşturmamız önem arz ediyor. Kaynakların daha etkin kullanımı ve sürdürülebilir bir yükseköğretim için üniversitelerimiz arasındaki iş birliğini geliştirmemiz gerektiği açık. Teknik Üniversiteler Birliği bu bakımdan sadece bir istişare mekanizması olmanın ötesine geçerek daha güçlü bir ortaklık için işlevsel zemin oluşturacak.

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11 ÜNİVERSİTEDE 225 BİN ÖĞRENCİ

Türk yükseköğretimi bugün itibarıyla üniversite, öğretim elemanı ve öğrenci sayıları bakımından son derece güçlü bir kapasiteye ulaştı. Şu anda bir arada bulunduğumuz 11 teknik üniversitemizin öğrenci sayısı 225 bin, öğretim elemanı sayısı ise 12 bin 295. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ise 18,29. Uluslararası öğrenci sayısı 11 bin 500 iken toplam öğrenci içindeki oranı yüzde 5,1’dir. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın ortalaması ise 2024 yılı için 1,20 olarak gerçekleşti. Özellikle uluslararası öğrenci ve nitelikli uluslararası yayın sayısını daha da yukarı çekmemiz gerekiyor.”