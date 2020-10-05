Teknik liselerde yüz yüze eğitim başladı

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseli ile spor liseli öğrencileri uygulamalı derslerde dün yüz yüze eğitime başladı. Uygulama eğitiminin ayrıntıları salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler derslere guruplara ayrılarak alındı. Ders süreleri 30 dakika, teneffüsler 10 dakika öğle arası da 45 dakika olarak uygulandı. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken meslek liseli öğrencileri teorik dersleri yine uzaktan alacak.

MASKE DAĞITILDI, KURALLAR HATIRLATILDI

Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler erken saatlerde okul bahçesinde hazır bulundu. Okul girişinde bekleyen öğretmenler, maskesiz öğrencilere maske verdi. Kurallara uyulması konusunda hatırlatmalar yapıldı. Heyecanlı olduklarını söyleyen öğrenciler, erken saatlerde okul bahçesinde hazır bulundu. Okula koşarak giren 11'inci sınıf öğrencisi Onur Emirhan Gök, “Korku yok ama sanki okula ilk kez geliyormuşum gibi bir heyecan var bende. Bölüme geleceğim diye çok heyecanlıyım. İnşallah kazasız belasız geçer. Okulu çok özledim. Biraz ayrı kaldık arkadaşlarla ama çok özledim. Kovid endişesi yok tedbirimizi aldık. Olursa olur, olmazsa olmaz artık yapacak bir şey yok" dedi. Metehan Ali ise, “Bir panik yok. Virüsü kapacaksak kapacağız. Ben önlemimi aldım. Umarım arkadaşlarım da almıştır. Okullar da almış. Eğitimimi almaya geldim. Uygulamalı derslerimiz olacak. O yüzden okulların açılması iyi oldu" şeklinde konuştu.

'9’UNCU SINIFLAR HAFTAYA'

Bakanlık ve okul yönetimleri tarafından yapılan bilgilendirmede henüz uygulamalı eğitime geçmeyen 9’uncu sınıfların bir hafta sonra ders başı yapacakları belirtilmişti. Ancak buna rağmen okullarına gelen bazı 9’uncu sınıf öğrencileri de oldu. Bu öğrenciler derslerini uzaktan takip etmek üzere evlerine geri döndü.

'VELİLER DE HEYECANLI'

Maltepe'de bulunan Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, okul girişinde tek tek ateşleri ölçülerek içeri alındı. Sosyal mesafeli olarak okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler okula girdi. Okul kapısının önünde sanki çocukları ilk defa okula gidiyormuş gibi heyecanla bekleyen anne babalar da yetkililerin uyarıları doğrultusunda sosyal mesafe ve maske kurallarına duyarlıydı. Bir öğrenci velisi, “Öğrencilerden çok biz heyecanlıyız. Çok büyük bir belirsizlik var. Bu hem öğrencileri hem de bizi bayağı bir geriyor. Hayırlısı olsun" dedi.