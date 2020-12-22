Teknik Direktör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Teknik Direktör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Pek çok gencin hayali teknik direktör olmak ve bir takımın başına geçmektir. Bunu yapabilmek için belli başlı bazı farklı yollar bulunur. Kolay olmamakla beraber ciddi bir çalışma göstermek suretiyle, alınacak eğitim üzerinden teknik direktör olmak mümkün.

Teknik Direktör Nedir?

Herhangi bir takımın ya da sporcunun başarı sağlayabilmesi için yöntemler ve stratejiler geliştiren, bunları analiz etmek suretiyle uygulayan kişilere teknik direktör denir. Uzmanlık alanlarına bağlı olarak pek çok farklı spor dalında görev yapan kişilerdir.

Teknik Direktör Ne İş Yapar?

Teknik direktörler başında bulunduğu takımın başarısını sağlayabilmek için farklı yöntemler üzerinden çalışmalar gerçekleştirir. Bu çalışmalar genel olarak teknik direktörün deneyim ve becerisi ile beraber, bazı yöntemler ve stratejiler üzerinden sağlanır. Takım analizi ve futbolcular ile iletişimi kapsamında da takım ayakta tutmak yine teknik direktörün işleri içerisinde gelir.

Teknik Direktör Nasıl Olunur?

Teknik direktör olabilmek için öncelikle 18 yaşını doldurmak gerekir. Bu konuda belli bir eğitim almak ve sertifika sahibi olmak bir mecburiyettir. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olarak alınan sağlık sertifikası doğrultusunda belli bir eğitim görmek suretiyle teknik direktör olmak mümkün.

Teknik Direktör Olma Şartları Nelerdir?

Uzmanlaşmak istenen dala bağlı olarak teknik direktörlük konusunda belli bir eğitim almak gerekmektedir. Bu eğitimler neticesinde alınan sertifika üzerinden resmi olarak teknik direktör olunur. Bunun iki farklı yolu vardır. Genel olarak sporcu geçmişi bulunan kişiler federasyona başvurmak suretiyle gerekli sınavları geçerek teknik direktör belgesi elde edebilir. İkinci yol ise üniversitelerin farklı spor bölümlerinden ve beden eğitimi öğretmenliği üzerinden mezun olmak gerekir. Bu doğrultuda sınava giriş yaparak doğrudan belgeyi alma hakkı elde edilebilir. Tabii bunun için ortak olarak herkes belli bir kurs almalıdır. Antrenörlük eğitimi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, spor ve beslenme, spor anatomisi gibi daha birçok eğitim kurs içerisinde yer alır.

Teknik Direktör Görevleri Nelerdir?

Başında bulunduğu takımın ya da sporcunun başarısını sağlayabilme noktasında, teknik direktörün belli başlı bazı görevleri bulunur. Bu görevler spor dallarına bağlı olarak değişkenlik gösterse dahi, genel olarak ortak görevler bulunmaktadır.

- Takım için eğitim programları hazırlamak ve programların takibini sürdürmek.

- Sporcu ile etkin bir iletişim kurmak, motive etmek ve oyuna hazırlamak.

- Belirli aralıklar içerisinde analiz gerçekleştirmek ve bunları incelemek.

- Sporcuların kişisel gelişimini ele almak.

- Sporcular için fiziksel ve psikolojik ve teknik açıdan destek sağlamak.

- Her açıdan sporcuların tam donanımlı ve teknik hale gelmesine olanak vermek.

Teknik Direktör Maaşları Ne Kadar?

Teknik direktörlük maaşları teknik direktörü başında bulunduğu takım ya da spor dalına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Aynı zamanda amatör ya da profesyonel takımları üzerinden de farklı fiyatlar ortaya çıkar. Bu fiyatlar Aslında bakılırsa 10 bin TL ile100 bin TL arasında ve hatta milyon TL gibi farklı miktarlar üzerinden ele alınır. Tabii daha düşük maaş alan teknik direktörler de bulunuyor.

Teknik Direktör İş İmkanları Nelerdir?

Teknik direktörler pek çok farklı spor dalı üzerinden takımların başında görev yapabilmektedir. Aynı zamanda bu spor dalları içerisindeki değişik ligler üzerinden de takımlarda görev yapabiliyor. Diğer yandan özel olarak sporcular için de bu görevi üstlenebilirler.