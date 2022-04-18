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Tekmil ne demek, ne anlama gelir? Tekmil vermek kelimesinin TDK sözlük anlamı

#Eğitim#Araştırma#Tekmil Ne Demek
Tekmil ne demek, ne anlama gelir Tekmil vermek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Önemli bir kelime olması ile beraber tekmil sözcüğü, kelime grubu üzerinden günümüzde daha fazla değerlendirilir. Özellikle askeriyede çok kullanılan bir sözcük olarak ön plana çıkıyor. Peki, Tekmil ne demek, ne anlama gelir? Tekmil vermek kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine detayları derledik.

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Kökeni Arapça olan tekmil sözcüğü, günümüzde daha çok tekmil vermek biçiminde kelime grubu olarak değerlendirilir. Taşıdığı anlam ile beraber bu konuda önemli bir yere sahip sözcükler içerisinde yer almaktadır.

 Tekmil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Farklı biçimlerde ele alınması ile beraber tekmil sözcüğü Türkçe üzerinden karşılık bulmaktadır.

 - Tamamlama, bitirme

 - Bütün, tüm

 - Eksiksiz

 - Tekmil haberi

 Bu şekilde yukarıda verilen ve taşıdığı anlam ile beraber tek başına kullanılır. Tabii kelime grubu olarak da özellikle daha fazla öne çıktığını ifade etmek mümkün. Yukarıda öne çıkan anlamları ile genelde tek başına pek fazla değerlendirilmez.

 Tekmil Vermek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Daha çok askeriye üzerinden ele alınması ile beraber, aynı zamanda tekmil vermek sözcüğü Türk Dil Kurumu üzerinden ifade edilir.

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 - Bir iş ya da durum hakkında üste bilgi vermek

 - Ast, üste künyesini söylemek

 Yukarıdaki öne çıkan anlamları genelde askeriye eşliğinde ele alınması ile beraber rütbeye bağlı olarak gerçekleşir. Tabii günlük yaşamda da gene farklı yerlerde kullanıldığını ifade etmek mümkündür. Herhangi bir durum konusunda üste verilen bilgi olarak öne çıkar.

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#Eğitim#Araştırma#Tekmil Ne Demek

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