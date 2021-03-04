Tekkeyi Bekleyen Çorbayı İçer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri sözlüklerine bakıldığı zaman orada binlerce atasözü karşımıza çıkar. Fakat gün geçtikçe ortaya yeni atasözleri de çıkabilmektedir. Bazı atasözleri dönüştürülür ve ortaya yeni anlamlar çıkabilir. İşte bu atasözlerinden biri de tekkeyi bekleyen çorbayı içer atasözüdür. Peki, bu atasözü hangi anlamlara gelir? Bu atasözü cümle içinde nasıl kullanılabilir? İşte tüm merak edilenler.
Tekkeyi bekleyen çorbayı içer atasözü, kişinin herhangi bir konuda sebat ettiği takdirde, başarıya ulaşacağı anlamına gelmektedir.
Tekkeyi Bekleyen Çorbayı İçer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Eğer bir kişi çalıştığı işte sebat eder ve başarılı olursa, işinde yükselebilir. Kişinin başarıya ulaşması ve daha iyi yerlere gelebilmesi için sabır etmesi, çalışmaya devam etmesi gerekir. Eğer ki bu kimse çalıştığı işte ne kadar sıkıntı çekiyor olursa olsun, günü geldiğinde çektiği bu sıkıntıların, verdiği emeklerin karşılığını alacaktır. Emek vermeden hiçbir şey olmaz, başarılı olmak için emek vermek gerekir.
Tekkeyi Bekleyen Çorbayı İçer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ben sebat ettim, sen de edersen başarırsın. Yani demem o ki, tekkeyi bekleyen çorbayı içer.