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Tekke nedir, ne demek? Tekke kelimesi TDK sözlükte ne anlama gelir?

Tekke nedir, ne demek Tekke kelimesi TDK sözlükte ne anlama gelir

Tarikat mensubu dervişlerin ve mutasavvıfların hem yaşadıkları hem de ibadet ettikleri yapılara tekke denir. 11. yüzyıldan itibaren tasavvuf yayılmaya başlamış ve Anadolu'da birçok tekke açılmıştır. Bu kelime meslek erbaplarının toplandığı yer anlamında da kullanılır. Örneğin: Miskinler tekkesi. Tekke ne demek? Tekke TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Türkiye'de ve dünya genelinde en çok ziyaret edilen tekkelerden bazıları şunlardır: 1- Blagaj Tekkesi ve Cem Evi 2- Emir Şeyhi Yakup Cem Evi ve Tekkesi 3- Mısırlı İbrahim Tekkesi 4- Peyk Dede Tekkesi 5- Serbölük Ahmet Efendi Tekkesi

 Tekke Ne Demek?

 Mürşitlerin müritlerine tasavvufi konularda eğitim verdiği küçük dergahlara tekke denir. Osmanlı dönemi boyunca tekkeler hem eğitim kurumu hem de ibadethane olarak kullanılmıştır. Medreselerden farklı olarak tekkelerde sadece tasavvufi eğitim verilmişti. Vahdet-i Vücut, Cem - Fark, Hal - Makam, tekkelerde verilen eğitimin temel konuları arasında yer alır.

 Tarih boyunca birçok şair tekkelerde eğitim görmüştür. Bu şairlerin oluşturduğu külliyata daha sonra Tekke Edebiyatı denmiştir. ''Bana Seni Gerek Seni'' dizeleriyle bilinen Yunus Emre, Tekke Edebiyatının en ünlü temsilcileri arasında yer alır. Aşık edebiyatıyla benzer özelliklere sahip olan tekke edebiyatının diğer önemli temsilcileri şu şekilde sıralanabilir:

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 1- Hoca Ahmet Yesevi, 2- Niyazi Mısri 3- Hacı Bayram Veli

 Tekke TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre tekke kelimesi kullanıldığı yere iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Genellikle köy ve kasabalarda kurulan, dini eğitim ve ibadet için kullanılan yapı

 İkinci Anlamı: (Mecazen) Batakhane

 Tekke Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Tekke ve zaviyeler, 13 Aralık 1925 tarihinde kapatılmıştır.

 2- Bu sıralar tekke edebiyatı hakkında yazılmış kitaplar okuyorum.

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