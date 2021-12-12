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Tekke nedir, ne anlama gelir? Tekke ve zaviye ne demek, hangi ilke ile ilgilidir?

#Tekke#Osmanlı#Zaviye
Tekke nedir, ne anlama gelir Tekke ve zaviye ne demek, hangi ilke ile ilgilidir

Tekke ve zaviyeler birçok kişinin bildiği kurumlardan birisidir. Osmanlı zamanında sıkça kullanılan tekke ve zaviyeler daha sonra ise kapatılmıştır. İnsanlar tekke ve zaviye ile ilgili bilgileri oldukça çok merak etmektedirler. Tekke nedir, ne anlama gelir? Tekke ve zaviye ne demek, hangi ilke ile ilgilidir tüm detayları ile derledik.

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Tekke ve zaviyeler 1925 tarihine kadar hizmet vermiş yerlerdir. Bu tarihte ise tekke ve zaviyeler kapatılarak modern bir hale gelmiştir. Tabi bu tekke ve zaviyelerin birçok yararı olduğu da görülmüştür. Çünkü bu yerlerde ilim öğretilmekteydi. Tekke ve zaviye kavramları ayrı kelimeler olsa da yakın anlamları bulunmaktadır. Bunun yanında tekke ve zaviyelerin hangi ilke ile alakalı olduğu da oldukça çok merak edilmektedir.

Tekke Nedir, Ne Anlama Gelir?

Tekke, tarikattan olan kişilerin barındıkları ve ibadet ettikleri yerleri kapsamaktadır. Bir yönüyle dergaha benzeyen bu yapılarda ilim öğretildiği görülmektedir. Tekkeler birçok önemli işi başarmış kurumlardı. Çok önemli ilim sahipleri bu yerlerden çıkmıştır. Ancak zaman geçtikçe tekkeler farklı kurumlara dönüşmüştür. Bundan dolayı tekkelerin kapatılması gündeme gelmiştir.

Tekke ile eğitim alan kişiler ilim sahibi olarak yollarına devam etmişlerdir. Birçok kişide tekkede kalarak bu yerin varlığını sürdürmesine yardımcı olmuşlardır. Tekke ve zaviyede İslam ahlakı ile tasavvuf ilmi öğretilmekteydi. Bundan dolayı tekke ve zaviyeler oldukça önemli yerlerdi.

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Tekke ve Zaviye Ne Demek, Hangi İlke İle İlgilidir?

Tekke'nin anlamı ibadet yapılan ve tarikattan olan kişilerin kaldıkları yer anlamına gelmektedir. Tekke'nin küçüğüne ise zaviye adı verilmektedir. Yani tekke ve zaviye kavramları benzer kavramlardır. Ancak zaviyeler tekkelere göre daha küçük yapılardır. Tabi sonuç olarak tekke ve zaviyeler önemli birer eğitim kurumlarıydı. Bundan dolayı tekke ve zaviyeler yıllar boyu hizmet vermeye devam etmişlerdir.

Tekke ve zaviyelerde ilk zamanlar oldukça güzel işler yapılmaktaydı. İnsanlara yol gösteren ve ilim öğreten bu, kurumlar oldukça iyi insanlar yetiştirmişlerdir. Ancak bu durum zamanla değişmeye başlamıştır. Durum böyle olunca tekke ve zaviyelerin 1925 yılında kapatıldığı görülmüştür. Tekke ve zaviyeler laiklik ilkesi ile alakalıdır. Bundan dolayı din ve devlet işlerinin ayrı olması gerekmektedir.

 Laiklik ilkesi gereğince toplumda laikleşme yoluna gidilmiştir. Bu yolda tekke ve zaviyelere ihtiyaç duyulmamıştır. Çünkü bazı şeyhler ve dervişler halkı yönetmeye ve yönlendirmeye başlamışlardır. Böylelikle tekke, zaviye ve türbelerin kapatılma durumları ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde laiklik ilkesine bağlı olarak 30 Kasım 1925 yılında tekke ve zaviyeler kapatılmıştır.

 

 

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