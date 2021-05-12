Tekirdağ'ın alan kodu kaçtır? Tekirdağ telefon kodu hakkında bilgi

Tekirdağ alan kodu 0282 numaralı bir alan kodudur. Bu alan kodu telefon numaralandırması yapılırken kullanılan bir kod, sınıflandırılma biçimidir.

Tekirdağ'ın Alan Kodu Kaçtır?

Tekirdağ ülkemizin 7 bölgesinden biri olan Marmara bölgesinde bulunan bir şehirdir. Bunun yanı sıra ülkemizde yer alan 81 tane ilden birisini oluşturmaktadır. Tekirdağ'ın da kendisine ait bir alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodu telefon numaralandırılmasında kullanılan bir kod olmaktadır. Alan kodu 0282 numaralı kod olmaktadır. Bunun yanı sıra ilçelerinin de kendisine ait telefon kodları bulunmaktadır. Bu telefon kodları ise şu şekildedir:

l 0 282 214 - Süleymanpaşa

l 0 282 217 - Süleymanpaşa

l 0 282 231 - Süleymanpaşa

l 0 282 243 - Süleymanpaşa

l 0 282 315 - Hayrabolu

l 0 282 325 - Hayrabolu

l 0 282 337 - Hayrabolu

l 0 282 361 - Muratlı

l 0 282 373 - Muratlı

l 0 282 427 - Malkara

l 0 282 435 - Malkara

l 0 282 455 - Malkara

l 0 282 458 - Malkara