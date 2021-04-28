Tekirdağ plaka kodu kaçtır? Tekirdağ ve ilçelerinin plaka harfleri
Plaka adı geçtiğinde hemen hemen herkesin aklına araçların ön ve arkasında asılı duran tabela gelir. Bu tabelalar pek çok işlem ve alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları hukuki işlemlerdir. Örneğin şüpheli bir araç aranıyorsa, plaka kodu bu aramada kolaylık sağlar. Her ilin plakası farklı olduğundan dolayı, işlem hangi ilde yapılacaksa o yerin plakasına göre arama yapılmalıdır. İşte, tüm detaylar.
Tekirdağ plaka kodu denildiğinde, Tekirdağ plaka kodu ve Tekirdağ'ın ilçelerinde kullanılan plaka harfleri gelmektedir. Tekirdağ'a bağlı tüm araçlar bu plaka takar.
Tekirdağ Plaka Kodu Kaçtır ve Tekirdağ'a Bağlı İlçelerin Plaka Harfleri
Tekirdağ'a ait plaka kodu 59'dur. Tekirdağ ilinde bu sayı kullanılır.
Tekirdağ Merkez kullanılan plaka harfleri;
59 J 0001-59 J 999
59 MA 001-59 MA 100
59 S 0001-59 S 999
59 T 0001-59 T 5000
59 A 0001-59 A 999
59 AC 001-59 AZ 999
59 DA 001-59 DZ 999
59 EA 001-59 EZ 999
59 M 0001-59 M 3000
59 KA 001-59 KZ 999
Hayrabolu ilçesi plaka harfleri;
59 T 7501-59 T 8000
59 MA 401-59 MA 450
59 M 6001-59 M 7000
59 S 5000-59 S 5999
59 HA 001-59 HZ 999
59 J 5000-59 J 5999
Çerkezköy ilçesi plaka harfleri;
59 S 2000-59 S 2999
59 T 8107-59 T 8500
59 UA 001-59 UZ 999
59 J 2000-59 J 2999
59 M 7099-59 M 8000
59 MA 201-59 MA 300
Muratlı ilçesi plaka harfleri;
59 NA 001-59 NZ 999
59 S 6000-59 S 6999
59 T 8501-59 T 9000
59 J 6000-59 J 6999
59 M 8001-59 M 8500
Saray ilçesi plaka harfleri;
59 RA 001-59 RZ 999
59 S 4000-59 S 4999
59 T 9001-59 T 9500
59 J 3000-59 J 4011
59 J 4000-59 J 4999
59 M 8501-59 M 9000
Malkara ilçesi plaka harfleri;
59 T 7001-59 T 7500
59 MA 451-59 MA 550
59 J 7000-59 J 7999
59 LA 001-59 LZ 999
59 M 5001-59 M 6000
59 S 7000-59 S 7999
Ereğli ilçesi plaka harfleri;
59 S 3037-59 S 3999
59 T 9810-59 T 9999
59 VA 001-59 VA 999
59 J 3018-59 J 3999
59 M 9551-59 M 9999
Çorlu ilçesi plaka harfleri;
59 T 5001-59 T 7000
59 T 8001-59 T 8106
59 T 9751-59 T 9809
59 FA 001-59 FZ 999
59 J 1000-59 J 1999
59 J 3000-59 J 3017
59 M 3001-59 M 5000
59 PA 001-59 PZ 999
59 S 1000-59 S 1999
59 S 3000-59 S 3036
59 M 7001-59 M 7098
59 M 9501-59 M 9550
59 MA 301-59 MA 400 şeklinde sıralanabilir.