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Haber Giriş: 28.04.2021 - 03:04 | Son Güncelleme:

Tekirdağ plaka kodu kaçtır? Tekirdağ ve ilçelerinin plaka harfleri

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Tekirdağ plaka kodu kaçtır? Tekirdağ ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka adı geçtiğinde hemen hemen herkesin aklına araçların ön ve arkasında asılı duran tabela gelir. Bu tabelalar pek çok işlem ve alanda kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları hukuki işlemlerdir. Örneğin şüpheli bir araç aranıyorsa, plaka kodu bu aramada kolaylık sağlar. Her ilin plakası farklı olduğundan dolayı, işlem hangi ilde yapılacaksa o yerin plakasına göre arama yapılmalıdır. İşte, tüm detaylar.

Tekirdağ plaka kodu denildiğinde, Tekirdağ plaka kodu ve Tekirdağ'ın ilçelerinde kullanılan plaka harfleri gelmektedir. Tekirdağ'a bağlı tüm araçlar bu plaka takar.

 Tekirdağ Plaka Kodu Kaçtır ve Tekirdağ'a Bağlı İlçelerin Plaka Harfleri

 Tekirdağ'a ait plaka kodu 59'dur. Tekirdağ ilinde bu sayı kullanılır.

 Tekirdağ Merkez kullanılan plaka harfleri;

 59 J 0001-59 J 999

 59 MA 001-59 MA 100

 59 S 0001-59 S 999

 59 T 0001-59 T 5000

 59 A 0001-59 A 999

 59 AC 001-59 AZ 999

 59 DA 001-59 DZ 999

 59 EA 001-59 EZ 999

 59 M 0001-59 M 3000

 59 KA 001-59 KZ 999

 Hayrabolu ilçesi plaka harfleri;

 59 T 7501-59 T 8000

 ​​​​​​​59 MA 401-59 MA 450

 59 M 6001-59 M 7000

 59 S 5000-59 S 5999

 ​​​​​​​59 HA 001-59 HZ 999

 ​​​​​​​59 J 5000-59 J 5999

 Çerkezköy ilçesi plaka harfleri;

 59 S 2000-59 S 2999

 ​​​​​​​59 T 8107-59 T 8500

 59 UA 001-59 UZ 999

 59 J 2000-59 J 2999

 59 M 7099-59 M 8000

 59 MA 201-59 MA 300

 Muratlı ilçesi plaka harfleri;

 59 NA 001-59 NZ 999

 59 S 6000-59 S 6999

 ​​​​​​​59 T 8501-59 T 9000

 59 J 6000-59 J 6999

 59 M 8001-59 M 8500

 Saray ilçesi plaka harfleri;

 ​​​​​​​59 RA 001-59 RZ 999

 59 S 4000-59 S 4999

 59 T 9001-59 T 9500

 59 J 3000-59 J 4011

 ​​​​​​​59 J 4000-59 J 4999

 59 M 8501-59 M 9000

 Malkara ilçesi plaka harfleri;

 ​​​​​​​59 T 7001-59 T 7500

 ​​​​​​​59 MA 451-59 MA 550

 59 J 7000-59 J 7999

 59 LA 001-59 LZ 999

 59 M 5001-59 M 6000

 59 S 7000-59 S 7999

 Ereğli ilçesi plaka harfleri;

 59 S 3037-59 S 3999

 59 T 9810-59 T 9999

 59 VA 001-59 VA 999

 59 J 3018-59 J 3999

 59 M 9551-59 M 9999

 Çorlu ilçesi plaka harfleri;

 59 T 5001-59 T 7000

 59 T 8001-59 T 8106

 59 T 9751-59 T 9809

 59 FA 001-59 FZ 999

 59 J 1000-59 J 1999

 59 J 3000-59 J 3017

 59 M 3001-59 M 5000

 59 PA 001-59 PZ 999

 ​​​​​​​59 S 1000-59 S 1999

 59 S 3000-59 S 3036

 59 M 7001-59 M 7098

 59 M 9501-59 M 9550

 ​​​​​​​59 MA 301-59 MA 400 şeklinde sıralanabilir.

 

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