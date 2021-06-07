Tekirdağ lise taban puanları 2021! Tekirdağ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Tekirdağ' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Tekirdağ LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Tekirdağ' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|455,5894
|1,35
|0,07
|TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|437,5008
|2,82
|0,45
|TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|423,9295
|4,31
|0,38
|TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|416,1755
|5,32
|1,44
|TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|388,5243
|10,04
|4,35
|TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|340
|385,9066
|10,57
|5,33
|TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|340
|381,4616
|11,53
|3,11
|TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|372,2904
|13,67
|5,73
|TEKİRDAĞ / SARAY / Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|369,1147
|14,45
|3,14
|TEKİRDAĞ / KAPAKLI / Kapaklı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|360,7793
|16,61
|5,51
|TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|350,3641
|19,53
|6,24
|TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|323,4367
|28,15
|13,18
|TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|319,5466
|29,55
|5,04
|TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|311,565
|32,53
|4,86
|TEKİRDAĞ / MALKARA / Malkara Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|311,4017
|32,59
|11,05
|TEKİRDAĞ / ÇORLU / Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|302,5235
|36,12
|4,33
|TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|299,018
|37,58
|11,15
|TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|275,5545
|48,6
|14,41
|TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|275,3277
|48,72
|21,69
|TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|265,6499
|53,92
|17,85
|TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|259,5609
|57,42
|19,28
|TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|243,7267
|67,19
|28,46
|TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|237,3166
|71,4
|16,75
|TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|237,2874
|71,42
|22,79
|TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|235,9669
|72,29
|29,91
|TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|223,0452
|80,87
|22,19