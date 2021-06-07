Tekirdağ lise taban puanları 2021! Tekirdağ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Tekirdağ' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 455,5894 1,35 0,07 TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 437,5008 2,82 0,45 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 423,9295 4,31 0,38 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 416,1755 5,32 1,44 TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 388,5243 10,04 4,35 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 340 385,9066 10,57 5,33 TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 340 381,4616 11,53 3,11