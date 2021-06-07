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HaberlerEğitim HaberleriTekirdağ lise taban puanları 2021! Tekirdağ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
GeriEğitim Tekirdağ lise taban puanları 2021! Tekirdağ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Eğitim
Haber Giriş: 07.06.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Tekirdağ lise taban puanları 2021! Tekirdağ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Tekirdağ lise taban puanları 2021! Tekirdağ LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Tekirdağ' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Tekirdağ LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Tekirdağ' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170455,58941,350,07
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170437,50082,820,45
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170423,92954,310,38
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204416,17555,321,44
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238388,524310,044,35
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce340385,906610,575,33
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce340381,461611,533,11

 

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce204372,290413,675,73
TEKİRDAĞ / SARAY / Mustafa Elmas Arıcı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102369,114714,453,14
TEKİRDAĞ / KAPAKLI / Kapaklı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204360,779316,615,51
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce68350,364119,536,24
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30323,436728,1513,18
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Enesler Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce68319,546629,555,04
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120311,56532,534,86
TEKİRDAĞ / MALKARA / Malkara Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136311,401732,5911,05
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce68302,523536,124,33
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34299,01837,5811,15
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30275,554548,614,41
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34275,327748,7221,69
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30265,649953,9217,85
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60259,560957,4219,28
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30243,726767,1928,46
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60237,316671,416,75
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34237,287471,4222,79
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34235,966972,2929,91
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce68223,045280,8722,19
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