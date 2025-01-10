Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın Pakistan Multan'daki okulunun açılışını yaptı

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Bakan Tekin, kampüsün açılış törenine Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Sikander Hayat, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve Pakistan’daki Türk kurumlarının temsilcileri ile birlikte katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, Türkiye ile Pakistan arasındaki derin dostluk ve kardeşlik bağını vurguladı. Bu ilişkinin daha da güçlenmesi ve gelecek kuşakların bu dostluğa sahip çıkabilecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini belirten Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilen öğretim programlarında Türkiye-Pakistan dostluğunu pekiştirecek bir dizi değişiklik yapıldığını ifade etti. Bakan Tekin, iki ülke dostluğunu geliştirmek için daha neler yapabileceği konusunda istişarelerde bulunmak amacıyla Pakistan'a geldiklerini anlattı.

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Pakistan'ın Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Rana Sikander Hayat ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, aynı şekilde Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile çok başarılı bir toplantı yaptıklarını aktaran Tekin, “Pakistan ve Türkiye ilişkilerini güçlendirecek adımları atmak konusunda hemfikir olduk” dedi. Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyetlerine değinen Bakan Tekin, “Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu okul ve Pakistan'daki diğer Pak-Türk Maarif Okulları, iki ülke dostluğuna önemli katkılar sağlayacak. Bu kampüsün bu gayeye hizmet etmesini temenni ediyorum. Sayın Başbakan'a açılışımıza teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif de törendeki konuşmasında, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, tarihi Multan şehrinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti. Tekin’in Pakistan ziyaretinin iki ülke arasındaki derin ve sarsılmaz dostluğun bir göstergesi olduğunu kaydeden Şerif, Bakan Tekin’e hitaben “Millî Eğitim Bakanı görevine kadar uzanan yolculuğunuzla hepimize ilham vermektesiniz. Liderliğiniz ve eğitime olan adanmışlığınızla burada bulunmanız bizler için büyük bir onurdur” ifadelerini kullandı.

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Başbakan Şerif, ayrıca Türkiye Maarif Vakfı üyelerine de teşekkür etti ve ”Türkiye Maarif Vakfının, eğitim ve kültürel değişimi teşvik etme konusundaki kararlılığı, Türkiye ve Pakistan'ın ortak vizyonunu yansıtmaktadır. Bu vizyon, bilginin karşılıklı ilerlemesi ve refahı için bir köprü olduğuna dair inancı yansıtmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Pakistan’ın gerçek dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Şerif, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarsılmaz desteği, uluslarımız arasındaki bağları güçlendirmiş ve dayanışmamızı her zaman derinleştirmiştir. Türkiye, Pakistan ile omuz omuza duran bir dost ve kardeş ülke olmuştur. Bu dostluk ve ortaklık bağlarının gelecek nesiller boyunca daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Türkiye, ‘İki millet, tek gelecek’ felsefesine sadık kalmıştır. Eğitim alanında sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

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Bakan Tekin ve Navaz Şerif, okula gelişinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılandı. Törenden sonra, okul binalarını gezen Tekin ve Şerif, eğitim programları hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Sınıfları da gezen Tekin ve Şerif, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

BAKAN TEKİN, PAKİSTAN PENCAP EYALETİ BAŞBAKANI MERYEM NAVAZ ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Tekin, Pakistan’daki temasları kapsamında Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile görüşmesinde, Pakistan ve Türkiye’nin zorlu dönemlerde her zaman birbirlerinin yanında olduğunu ifade etti. Kurtuluş Savaşı, FETÖ’nün darbe girişimi süreci ve 6 Şubat depremleri gibi kritik anlarda Pakistan halkının ve siyasetinin Türkiye’nin yanında yer aldığını vurgulayan Tekin, bu destekleri için teşekkür etti.

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Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında gerekenleri yapma talimatı verdiğini aktardı. İki ülke arasında dostluğu sürdürebilmek için iki ülkenin eğitim bakanlıklarına büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Tekin, Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu dostluğu pekiştirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

'MÜFREDATTA TÜRKİYE-PAKİSTAN DOSTLUĞUNU KALICI HALE GETİRECEK İFADELERE YER VERDİK'

Türkiye'deki eğitim sisteminde yapılan ilerlemelere ilişkin örnekler veren Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başında Türkiye'de öğretim programlarını çok köklü bir değişikliğe tabi tuttuklarını aktardı. Tekin, şöyle devam etti: “Bu programlarda yapılan değişikliklerde 20 farklı derste Türkiye-Pakistan dostluğunu kalıcı hale getirecek ifadelere yer verdik ve gelecek kuşakların iki ülke dostluğuna sahip çıkmasını önceledik.”

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Bakan Tekin, ayrıca Pakistan’ın önemli düşünürlerinden Muhammed İkbal ile ilgili Türkiye’de yapılan yarışmaları gelenekselleştirdiklerini ve öğrencilerin Pakistan’ı daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını anlattı. Ayrıca Cinnah Genç Yazarlar Yarışması’nın devam ettiğini hatırlatan Bakan Tekin, “Millî Eğitim Bakanlığı olarak şunun farkındayız: Bu dostluğa biz sahip çıkarsak gelecek kuşaklar da bu dostluğu daha sağlıklı bir şekilde sahiplenmiş olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de son 22 yıldan beri eğitim alanında hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli mesafeler alındığını vurguladı. Bakan Tekin, Türkiye’nin eğitimdeki uluslararası başarılarına da değinerek son TIMSS raporlarında Türkiye’nin her alanda sıralamasını yükselttiğini, 4. sınıf fen bilimleri alanında ise Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını kaydetti. Pakistan'ın Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Rana İskender Hayat ile görüşmesine ilişkin bilgiler aktaran Tekin, iki ülke olarak eğitimde teknolojinin daha verimli kullanılmasından, mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme süreçlerinden programların karşılıklı etkileşimine kadar birçok alanda iş birliği yapabileceklerini ifade etti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti: “Ayrıca Türkiye Maarif Vakfı'na Pakistan genelinde gösterilen ilgiden dolayı içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Maarif Vakfı, İslam dünyası içinde güçlü bir diploma programı oluşturma amacıyla kurgulandı. Bu sürece hep birlikte sahip çıkarsak bu anlamda çok güçlü bir diploma programı inşa etmiş oluruz. Türkiye Maarif Vakfına destekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ise, defalarca ziyaret ettiği Türkiye’nin Pakistanlılar için ikinci bir ev olduğunu vurguladı. Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu saygıyı ifade ederken Türkiye’nin Pakistan’daki eğitime verdiği desteklerden dolayı Bakan Tekin’e teşekkür etti. İki ülkenin iş birliğinin artırılabileceği çok sayıda alan bulunduğuna işaret eden Şerif, bu alanlarda üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti. Görüşmede, Pakistan'ın Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Rana İskender Hayat da bulundu.

Okulda kendisini Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla karşılayan öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin’e çiçek takdim edildi. Ardından sınıfları ve laboratuvarları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, okulda verilen eğitim hakkında bilgi aldı. Bakan Tekin, AFAD tarafından Pencap Eyaletine gönderilen 50 bin maskeyi, okul ziyareti sırasında kendisine eşlik eden Pencap Eyaleti Sağlık Hizmetleri Bakanı İmran Nazir’e teslim etti. Tekin, daha sonra okulun bahçesine hatıra fidanı dikti. Öğretmen ve öğrenciler, ziyaretinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkürlerini iletti. Bakan Tekin, daha sonra okulun toplantı salonunda bir araya geldiği öğretmenlere, ziyareti sırasında Pakistan ve Türkiye dostluğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Tekin, şunları kaydetti: “Pakistan’a üç gün süren bu ziyaretimizde iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmek, daha kalıcı hale getirmek, bu dostluğu gelecek kuşakların sahiplenmesi için neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu dostluğu çok daha sağlam ve sağlıklı bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye’de sıkça duyduğumuz Pakistan-Türkiye kardeşliğine burada şahit olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Biz de bu dostluğu ilanihaye sürdürme taahhüdünde bulunuyoruz.”