Tekelleşme nedir, ne anlama gelir? Tekelleşme kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı Teklif ve F.Bahçe...Emre Belözoğlu ilk kez açıkladı! Teklif ve F.Bahçe...#Emre Belözoğlu
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Haiti Devlet Başkanına suikastten aranıyordu İstanbulda yakalandıHaiti Devlet Başkanı'na suikastten aranıyordu! İstanbul'da yakalandı#Jovenel Moise
Karaismailoğlu CNN Türkte açıkladı Kanal İstanbulda yüzde 30 detayıKaraismailoğlu CNN Türk'te açıkladı! Kanal İstanbul'da yüzde 30 detayı#Adil Karaismailoğlu
Cinayeti kim işledi Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayıCinayeti kim işledi? Cesedin başındakiler birbirini suçladı... Dikkat çeken ilişki detayı#Hakan Özbeğen
İtalyaya büyük şok Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...İtalya'ya büyük şok! Tehlike kapıda, üst üste 2. kez...#İtalya
Bakan Koca böyle duyurdu İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruzBakan Koca böyle duyurdu! "İlk kez ülke gündemine taşımak istiyoruz"#Koronavirüs
Dünya Kupası Elemelerinde tarihi skor: 10-0Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor: 10-0!#İngiltere
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı Flaş gelişmeGörüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme#Yalova
Başak Cengizin hunharca katledilmesi... Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyızBaşak Cengiz'in hunharca katledilmesi... "Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturmalıyız"#AK PARTİ
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
Tarihi keşif 40 milyon yıl öncesine ait...Tarihi keşif! 40 milyon yıl öncesine ait...#Fosil
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Süper Ligde inanılmaz Vedat Muriqi çalımı F.Bahçe beklenirken...Süper Lig'de inanılmaz Vedat Muriqi çalımı! F.Bahçe beklenirken...#Vedat Muriqi
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Tekelleşme nedir, ne anlama gelir? Tekelleşme kelimesinin TDK sözlük anlamı..

#Tekelleşme#Kelime#TDK
Tekelleşme nedir, ne anlama gelir Tekelleşme kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Tekelleşmek kelimesi özellikle son zamanlarda çok sık duyduğumuz sözcükler arasında kendisine yer bulmaktadır. Sizin için Tekelleşme nedir, ne anlama gelir? Tekelleşme kelimesinin TDK sözlük anlamı konu başlıklarını tüm dikkat çeken yönleri ile birlikte büyük bir titizlik içerisinde derledik.

Haberin Devamı

Tekelleşme kelimesi pek çok insanın sıklıkla duymakta olduğu ama çoğu kişinin anlamını bilmediği kelimelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple internet üzerinden tekelleşme kelimesinin anlamı çok fazla araştırılmaktadır. Tekelleşme kelimesinin anlamını öğrenmek size bu kelimeyi gerektiğinde rahatlıkla kullanma olanağınız sunacaktır.

 Tekelleşme Nedir?

 Pek çok kişinin duyduğu ama çoğu kez ne olduğunu bilmediği tekelleşme konusu esasında tekel durumuna gelmeyi ifade eder. Kısaca tekelleşme nedir sorusunun yanıtı "tekel durumuna gelme" olmaktadır.

 Tekelleşme Ne Anlama Gelir?

 Tekelleşme = tekel durumuna gelmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Bu kapsamda ;

 Tekel: Bir malın üretiminin sadece bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, monopol anlamına gelir.

 Bir devletin herhangi bir üretim alanını kendi elinde tutması, satışı tek elden idare etmesi ve fiyata hâkim olması durumudur.

Haberin Devamı

 Tekelleşme Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Tekelleşme kelimesi ile ilgili olarak pek çok insanın merak ettiği konulardan biri de tekelleşme kelimesinin TDK sözlük anlamı olmaktadır. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre çeşitli anlamları bulunmakta olan Tekelleşmek kelimesi, Türkçede tek başına veya farklı cümleler ile birlikte kullanılabilir.

 Tekelleşme kelimesinin çok merak uyandıran TDK sözlük anlamı "Tekel durumuna gelmek" şeklindedir. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekelleşme#Kelime#TDK

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz