Tekelleşme nedir, ne anlama gelir? Tekelleşme kelimesinin TDK sözlük anlamı..

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Tekelleşme kelimesi pek çok insanın sıklıkla duymakta olduğu ama çoğu kişinin anlamını bilmediği kelimelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple internet üzerinden tekelleşme kelimesinin anlamı çok fazla araştırılmaktadır. Tekelleşme kelimesinin anlamını öğrenmek size bu kelimeyi gerektiğinde rahatlıkla kullanma olanağınız sunacaktır.

Tekelleşme Nedir?

Pek çok kişinin duyduğu ama çoğu kez ne olduğunu bilmediği tekelleşme konusu esasında tekel durumuna gelmeyi ifade eder. Kısaca tekelleşme nedir sorusunun yanıtı "tekel durumuna gelme" olmaktadır.

Tekelleşme Ne Anlama Gelir?

Tekelleşme = tekel durumuna gelmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Bu kapsamda ;

Tekel: Bir malın üretiminin sadece bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, monopol anlamına gelir.

Bir devletin herhangi bir üretim alanını kendi elinde tutması, satışı tek elden idare etmesi ve fiyata hâkim olması durumudur.

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Tekelleşme Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Tekelleşme kelimesi ile ilgili olarak pek çok insanın merak ettiği konulardan biri de tekelleşme kelimesinin TDK sözlük anlamı olmaktadır. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre çeşitli anlamları bulunmakta olan Tekelleşmek kelimesi, Türkçede tek başına veya farklı cümleler ile birlikte kullanılabilir.

Tekelleşme kelimesinin çok merak uyandıran TDK sözlük anlamı "Tekel durumuna gelmek" şeklindedir.