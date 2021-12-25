Tekebbür ne demek, ne anlama gelir? Tekebbür kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Tekebbür kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kurumlanmak

2- Büyüklenmek

3- Kasılmak

4- Şişinmek

5 Tahkir Etmek

6- Böbürlenmek

Tekebbür Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dini kitaplarda ve hadis kaynaklarında da geçer tekebbür kelimesi, kendi meziyetlerini ön plana çıkararak büyüklenmek, başkalarının varlığını ve başarılarını küçümsemek anlamına gelir. İslam dinine göre kibirlenmek en büyük günahlardan biridir. Tasavvufta dervişler, sürekli nefislerini aşağılayarak kibir ve büyüklenmeden uzak dururlar.

Dilimizde tekebbür anlamına gelen birçok deyim kullanılmaktadır. Bunlar arasında burnu havada olmak deyimi gelir. Farsça bir deyiş olan kesr-i enf ise birinin kibrini kırmak manasına gelir.

Tekebbür Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Tekebbür kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

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İlk Anlamı: Kişinin sürekli kendisinden, yaptıklarından ve başarılarından bahsedip övünmesi

İkinci Anlamı: Başkalarını küçümsemek, yok saymak

Tekebbür Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Allah, tekebbür günahını işleyen kullarını hidayete erdirsin.

2- İnsan aciz bir varlık olduğunu idrak etmeli ve tekebbürden uzak durmalıdır.