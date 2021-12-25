Tekdüze ne demek, ne anlama gelir? Tekdüze kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Tekdüze kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Rutin

2- Monoton

3- Yeknesak

4- Alışılmış

5- Melufiyet

6- Sıkıcı

7- Tekrar

8- Basit

9- Aynı

10- Bir Örnek

Tekdüze Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Öz Türkçe bir sözcük olan tekdüze, basmakalıp ve sıradan anlamına gelir. Bu kelime, tek bir olay ya da durumlar için değil sürüp gitmekte olan, monotonlaşmış olaylar için kullanılır.

Not: Tekdüze kelimesi birleşik bir isimdir. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı ayrı değil bitişik yazılır.

(Tekdüze - Doğru / Tek düze - Yanlış)

Tekdüze Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Tekdüze kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Hep aynı şekilde devam eden, şaşkınlığa neden olmayan, alışılmış

İkinci Anlamı: Sıkıcı, bunaltıcı

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Tekdüze Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Uzun zamandır tekdüze bir hayat yaşamaktan öyle sıkıldım ki.

2- Bu tekdüzelikten kurtulmak için tatile çıkmaya karar verdim.