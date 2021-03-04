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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.03.2021 - 02:55 | Son Güncelleme:

Tekdir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Tekdir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözü hangi anlama gelir? Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözü cümlede nasıl bir kullanıma sahiptir? Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözü neyi ifade eder? Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözü ile ilgili bütün merak edilenleri sizler için derledik.

Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözü anlaşılması güç olan atasözlerimizdendir. Bu atasözünün tam olarak anlaşılması için atasözündeki kelimelerin anlamlarının iyice kavranması gerekir. Çünkü tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir atasözü gerçek anlamlı bir atasözüdür.

 Tekdir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Yanlış yaptığı bir işe veya davranışa karşılık azarlanan insan aynı yanlışı veya kötü davranışı bir daha sergilerse onu ancak dayak yola getirir. Bir insan uyarılmasına rağmen hala aynı kötü emellerine devam ediyorsa, ona çok daha kötü davranılmasını hak eder.

 Tekdir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Küçük çocuk bahçedeki ağacın dallarını azarlanmasına rağmen sürekli kırdı. En sonunda annesi dayanamadı ve çocuğu dövdü. Çünkü oda biliyor ki tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

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