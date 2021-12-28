Tekabül etmek ne demek, ne anlama gelir? Tekabül etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Tekabül Etmek, bir şeyin yerini tutmayı sağlamak, eş değer olmak, karşılık anlamındaki bir kelimedir. Ayrıca olgunluk, olgunlaşma gibi anlamlarda da kullanılır.

Tekabül Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Tekabül etmek kelimesinin en çok kullanıldığı anlamı karşılıklı olan, bir şeyin yerini tutmayı sağlayan anlamında olduğunu söyleyebiliriz. Yerini tutma, karşılık, karşılama, olgunlaşma gibi farklı anlamları belirtmek amacıyla da bu kelimenin kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Fakat en çok kullanılan anlamlardan biri ise yerini tutma olduğunu belirtebiliriz.

Tekabül Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Tekabül etmek, ayrı ayrı olarak yazılması gereken kelimelerdir. Etmek, eylemi gerçekleştirmek anlamını ifade etmek amacıyla kullanılırken tekabül ise yerine karşılığı getirebilme halidir. Tekabül etmek kelimesinin söylenme hali kadar yazım tarzının da nasıl yapılması gerektiği son derece önemlidir. Bu kelimeyi yazarken de Türk Dil kurumunu baz alarak yazmanız gerekir. Yanlış yazmadan kelimenin en doğru yazım halinin ne olduğunu bilmelisiniz. Türk Dil Kurumuna göre Tekabül etmek ayrı mı bitişik mi yazılır bakıldığı zaman ayrı yazılmalıdır.