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Tek Ve Çift Sayılar Nelerdir? Tek Ve Çift Sayılar Toplama Formülleri Ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

Tek Ve Çift Sayılar Nelerdir Tek Ve Çift Sayılar Toplama Formülleri Ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

Matematik dersinin temel konuları arasında yer alan sayıların ifade edilmesinde bazı değişik terimler kullanımı söz konusudur. Negatif sayılar, pozitif sayılar tek sayılar ve çift sayılar gibi sayıların kümeler halinde anlatımları yapılmaktadır. Tek ve çift sayılar nelerdir? Tek ve çift sayılar toplama formülleri ve örnekleri ile konu anlatımını derledik.

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 Matematikte toplam formülleri arasında tek ve çift sayıların kısa yoldan toplanması adına toplam formülleri verilmesi durumu söz konusudur. Bu formüllerin uygulanmasıyla tek ve çift sayıların toplamı son derece kolay bir şekilde bulunabilir. 

 Tek ve Çift Sayılar Nelerdir? 

 Matematikte sayılar tek ve çift olarak gruplandırılırlar. Çift sayılar, 2 ile bölündüklerinde kalansız olarak bölünebilen (2 sayısının tam katı olan) sayılar olma özelliği barındırırlar. Tek sayılar ise 2 ile kalansız olarak bölünemeyen (2 sayısının tam katı olmayan) sayılar olma özelliğine sahiptirler. Tek ve çift sayılar konusunun iyi bir şekilde anlaşılması son derece önemlidir. Çünkü bu sayede gerekli durumlarda çift ve tek sayıları belirlemek çok daha kolay bir hal alır. 

 Örneğin onluk sistemde 4 ve 8 sayılarının her ikisi de çift sayılar olma özelliği barındırırlar. 

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 - Çift doğal sayılar: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,.... şeklinde sıralanarak sonsuza kadar giderler. 

 -Tek doğal sayılar: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,.... şeklinde sıralanarak sonsuza kadar giderler. 

 0 sayısı ise çift olarak kabul görür fakat: 

 - 2n = 0 eşitliğini sağlayan bir tam sayı bulunur: 2 × 0 = 0.

 - 2n + 1 = 0 eşitliğini sağlayacak bir n tam sayısı bulunmaz.

 - Birden fazla basamaklı olan sayıların birler basamağında 0'ın olması, bu sayıların asal çarpanlarının arasında 2 ve 5'in olduğunu, bu doğrultuda da çift sayı olduklarını ortaya koyar. 

 Tek ve Çift Sayılar Toplama Formülleri ve Örnekleri İle Konu Anlatımı 

 Matematikte tek ve çift sayısı konusu bir hayli önem arz eden ve iyice öğrenilmesi gerekli olan konular arasında yerini alır. Bu kapsamda tek sayıların toplama formülleri nedir iyi öğrenilmelidir. Aynı şekilde

 çift sayıların toplama formülleri nedir bu da büyük önem barındırır. Bu formüllerin öğrenilmesiyle birlikte tek ve çift sayıların toplama işlemlerinin yapılması ile ilgili olarak gerektiği yerde işlemleri yapmak kolay bir hal alır. 

 Konuyla alakalı olarak öncelikle çift sayıların toplama formülleri ve konun anlaşılmasını kolaylaştıran örneklerin verilmesi yararlı olacaktır. Bu doğrultuda tek sayıların toplamı formülü şu şekilde olmaktadır. 

 - Tek Sayılar: Tek sayıların toplam formülü için öncelikle çift sayılarda olduğu gibi en küçük doğal tek sayı olma özelliğine sahip durumda olan 1 sayısından başlayarak 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde devam edilir.ek ilerlenmesinin gerekliliği söz konusu olmaktadır. 

 Örnek: 

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 1+3+5+7+.....+(2n-1) =n.n= n kare şeklindeki formülü ile hesaplanır. 

 Tek sayı ile tek sayının toplamı daima çift sayı olmaktadır. 

 Örnek: 5 + 3 = 8 çift sayıl şeklindedir. 

 - Çift Sayılar: Çift sayıların toplam formülünün hesaplanabilmesi için toplamı verilmiş olan sayıların en küçük doğal sayısı olan 2 sayısından başlanması suretiyle 2, 4, 6, 8 şeklinde devam edilerek ilerlenmesinin gerekliliği söz konusudur. 

 Örnek: 

 2+4+6+8+......+2n = n.(n+1) formülünden yararlanılarak çift sayıların hesaplama işlemleri gerçekleştirilir. 

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 Çift sayı ile bir başka çift sayının toplamı daima çift sayı olmaktadır. 

 Örnek: 6 + 8 = 16 çift sayı şeklindedir. 

 Bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı ise her zaman tek sayı olmaktadır. 

 Örnek: 3+4 = 7 tek sayı şeklindedir.

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