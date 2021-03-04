Tek Kanatla Kuş Uçmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birlikteliği en iyi şekilde anlatan atasözleri içerisinde tek kanatla kuş uçmaz atasözü gelmektedir. Gerekli yerlerde zamana göre, amaca uygun şekilde bu atasözünü kullanabilirsiniz.

Tek Kanatla Kuş Uçmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazı işleri tek başına yapmak mümkün değildir. Eğer böyle bir duruma kalkışılırsa hata yapılabilir. Ancak hem fiziksel hem de akıl yönünden yardım alındığı zaman, işler çok daha hızlı ve doğru biçimde yapılabilir. O yüzden her daim birilerinden yardım almak ve birlik olmak önemlidir.

Tek Kanatla Kuş Uçmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Tek kanatla kuş uçmaz atasözü özellikle cümle içerisinde oldukça uyumlu biçimde kullanım imkanı vermektedir.

‘’Bu konuda mutlaka yardım alman gerekiyor, unutma ki tek kanatla kuş uçmaz.’’