Tek hayali oraya gitmekti... Çanakkale’yi okula getirdi

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Hayatı zorluklar ve mücadelelerle geçen Adem Tepealtı, 1977 yılında İstanbul’da doğdu. Henüz 3 yaşındayken babasını kaybeden Tepealtı, 7 yaşına kadar memleketi olan Ordu’da yaşadı. Ancak annesinin ona ve iki kardeşine bakmaya gücü yetmediği için devlet tarafından koruma altına alınarak yurda yerleştirildiler. Adem, 18 yaşına kadar Samsun’da yetiştirme yurdunda kaldı. Askerliğinin ardından da okullarda yardımcı hizmetli personel olarak görev yapmaya başladı. 2008’den itibaren Çatalarmut İlkokulu’nda çalışmaya başlayan Tepealtı, zamanının önemli bir kısmını okulda geçiriyor. Her gün sabahın çok erken saatlerinde işe başlayıp öğrenciler gelmeden okulu ısıtıp temizleyen Tepealtı, yaklaşık 5 yıldır okulda derslerden arta kalan malzemelerle farklı maketler yapıyor. Son bir kaç aydır da çocukluğundan beri gitmeyi hayal ettiği ama bir türlü gidemediği Çanakkale’yle ilgili maketler üzerinde çalışıyor. Sonunda tam da Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünde çalışmalarını okulunda bir sergiye dönüştürdü. Tepealtı Çanakkale özlemi ve sergisiyle ilgili şunları söyledi:

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“Çanakkale ruhunu hissetmeyi ve oraya gidip atalarımızın izlerini görmeyi hep çok istedim. Ancak Çanakkale’ye gitmeye ne zaman niyetlensem önüme hep bir engel çıktı. Yıllardır bu ziyareti planlıyorum ama bir türlü olmuyor. Ancak bu yıl bir aksilik olmazsa Çanakkale’yi görme niyetim var. Diğer yandan bu yıl Çanakkale’ye gidemediğim için orayı okula getireyim fikriyle yola çıktım ve zaferin önemli simgelerini sadece atık malzemeler kullanarak ürettim. Zaten yaklaşık 5 yıldır okulda öğrencilerden kalan karton, kağıt, poşet gibi atıklarla farklı maketler yapıyordum. Daha önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi özel günler için atıklardan günün anlamını yansıtan çalışmalar yaptım. Bunları yaparken yapıştırıcı dışında parayla bir malzeme satın almıyorum. Her seferinde tamamen atıkları kullanıyorum.

GİTMEDİĞİM İÇİN ÇOK FAZLA ARAŞTIRDIM

Okuldaki Çanakkale sergimizde öğrencilerin yaptığı resimler ve benim maketlerim var. Burada 57’inci Piyade Alay Şehitliği, Seddülbahir Kalesi, Nusret Mayın Gemisi, Şahindere ile Soğanlıdere Şehitliği ve Ertuğrul Tabyası olmak üzere birbirinden farklı 19 maket yer aldı. Öğrencilerden de iki kişi canlı asker olarak müzede konumlandı. Bu sergi için yaklaşık 3 ay boyunca çalıştım. Bu süreçte çok fazla araştırma yaptım. Tüm maketlerin, gerçekte de var olmasına ve dönemi yansıtmasına büyük özen gösterdim.

Okuldaki çocukların sergiye ve yaptığım çalışmalara ilgisi büyük. Bu nedenle 1’inci sınıftan 4’üncü sınıfa kadar birçok öğrenci, Çanakkale Zaferi temalı resimler yaptı. Bu sergiyle onların da hem Çanakkale’ye olan ilgisi arttı hem de milli bir bilinç kazandılar. Serginin en dikkat çekici özelliği tamamen atık ve geri dönüştürülebilen malzemeler kullanılarak oluşturulması. Bu çalışmayla tarih ve sanatı bir araya getirirken aynı zamanda çocuklara çevre bilincini de aşılamaya çalıştım. Bu noktada çocuklara fayda sağlamak da beni oldukça mutlu ediyor. Okuldaki sergimiz 21 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.”