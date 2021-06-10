Tek Ders Sınavı Nedir Ve Kimler Girebilir? Tek Ders Sınavı Ücretli Mi Başvurusu Nasıl Yapılır

Üniversite kaydı bulunmakta olan öğrencilerin üniversitelerin kendileri için bulundurmuş oldukları ders kotasını doldurmadan mezun olma olanakları söz konusu olmamaktadır. Bundan dolayı birçok öğrenci tarafından sınavların geçilmesi son derece önemlidir.

Tek Ders Sınavı Nedir ve Kimler Girebilir?

Üniversiteye kaydı olan bir öğrencinin üniversiteden mezun olması için geçmesinin gerekli olduğu ders bir tane ve bu dersi geçemediği için mezun olma durumu söz konusu olamıyor ise tek ders sınavı olarak bilinmektedir. Özellikle de öğrencinin başarısı 2. 00 olan dönem geçme notunun üstünde olsa bile bireyin tek ders sınavına girme zorunluluğu söz konusudur. Eğer bir öğrencinin genel ortalaması 2. 00 notunun altında ise bu durumda kesinlikle bu 2.00 durumu düzelinceye kadar tek ders sınavına girmesi gerekmektedir.

Kimler tek ders sınavına girebilir sorusu çok fazla sorulmaktadır. Bu şekildeki bir soruya verilebilecek yanıt şu şekilde olabilmektedir: İlk olarak öğrencinin her hangi bir üniversiteden mezun olunması için gerekli olan koşulları yerine getirmesinin gerekliliği söz konusudur.

Konuya bir netlik kazandırılması adına şu şekilde bir örnek verilebilir: Hacettepe üniversitesi için bu durum son derece net ve açık olmaktadır. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için 240 Aks durumu olması gerekmekte olup genel ortalama 2. 00 notunun altında olmaması durumu şartı vardır.

Aksi bir durum ise öğrenci için muhtemelen zararlı olabilmekte ve mezun olma durumu oldukça zorlaşmaktadır. Bundan dolayı öğrenci tek ders sınavına girmek durumunda kalmaktadır. Öğrencinin girmiş olduğu tek ders sınavında başarılı olması durumunda kalan f notlu dersi geçerek mezun olabilmesi mümkün olmaktadır. Eğer öğrenci bütün derslerini geçtiği hale ortalaması 2. 00 ise bir dersten ya da birkaç dersten tek ders sınavına girme gerekliliği söz konusu söz konusu olabilmektedir.

Tek Ders Sınavı Ücretli mi?

Tek ders sınavının yapılacak olduğu dönemde öğrenci, öğrenim bedelini yatırmış ise tek ders sınavına kayıt yaptırma işlemini gerçekleştirebilir. İlgili dönemde bir öğrenci öğrenim ücretini yatırmamış durumda ise öğrenim ücretini yatırmak koşuluyla tek ders sınavına girebilme imkanı elde edebilir.

Tek Ders Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tek ders sınavına katılım gerçekleştirmek isteyen öğrenci adayının öğrenci işlerine giderek bilgi almasının gerekliliği söz konusudur. Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu fakültedeki işleyiş, sınav ile alakalı bilgi almak için, başvuru süreçlerinin öğrenmek adına öğrenci işleri en doğru adres olmaktadır. Fakat çoğunlukla yazılı dilekçe ile tek ders sınavı başvurusu yapma gerekliliği bulunmaktadır.

Bu dilekçeyle birlikte sınava girmek istenilen dersi belirterek sınava girmek istenilen yönetime bildirilmelidir. Tek ders sınavından alınacak olan not dönem notu yerine geçmektedir. Vize ve final notu olmayıp tek ders sınavından alınmış olan not geçerli olmaktadır. Öğrencinin tek ders sınavından geçip geçmeyeceği, dersten kalıp kalmayacağı tek ders sınavı sonucunda alınacak olan nota bağlı olmaktadır.

Tek ders sınavından alınan geçer notunun kaç olduğu derse ve fakülteye bağlı olmaktadır. Konun anlaşılması adına bir örnek verilmesi gerekirse; derste, fakültede geçer not 70 ise böyle bir durumda bu dersten alınması gerekli olan en düşük puanın 70 olması gerekmektedir. Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) tek ders sınavı bulunmamaktadır. Açık Öğretim Fakültesinde tek ders sınavının yerine üç ders sınavına girilmesi durumu söz konusu olmaktadır.