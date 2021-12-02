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Tehzil Nedir, Neye Denir? Divan Edebiyatında Tehzil Ne Anlama Gelir?

#Tehzil Nedir#Tehzil Ne Demek
Tehzil Nedir, Neye Denir Divan Edebiyatında Tehzil Ne Anlama Gelir

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tehzil kelimesi, hezel sözcüğünden türetilmiştir. Hezel, şaka ve nükte anlamına gelirken tehzil alay etmek demektir. Hezl, aynı zamanda bir nazire türüdür. Gazel ya da kaside türündeki bir şiirin başka bir şair tarafından mizahi bir şekilde yeniden yazılmasına tehzil denir. Tehzil nedir, neye denir? Divan edebiyatında tehzil ne anlama gelir tüm detayları ile derledik.

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Tehzil kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sarakaya Almak

2- İstihza

3- Şaka

4- Nükte

5- Tezyif

Tehzil Nedir, Neye Denir?

14. yüzyılda literatüre girmiş olan tehzil kelimesi, ciddi bir durumu hafife almak ve alay etmek anlamına gelir.

Divan Edebiyatında Tehzil Ne Anlama Gelir?

Divan edebiyatında tehzil, bir şiirin aynı ölçü ve kafiyelerle benzerini yazmak demektir. Bu şiir türünün nazireden en büyük farkı mizahın ön planda tutulmasıdır.

Tehzil türündeki şiirlerde hiciv ve taşlamada olduğu gibi eleştiriye de yer verilir. Şair, kaleme aldığı tehzil ile bir kurumu ya da içinde yaşadığı toplumu eleştirebilir.

18. yüzyıldan itibaren tehzil kaleme alan şairlerin sayısında büyük bir artış olmuştur. Bu şairlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Hüseyin Suat Yalçın

2- Nefi

3- Osman Cemal Kaygılı

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4- Enderunlu Vasıf

Tehzil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Divan edebiyatında en çok tahmis ve tehzil türündeki şiirleri seviyorum.''

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