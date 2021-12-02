Tehzil Nedir, Neye Denir? Divan Edebiyatında Tehzil Ne Anlama Gelir?

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Tehzil kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sarakaya Almak

2- İstihza

3- Şaka

4- Nükte

5- Tezyif



Tehzil Nedir, Neye Denir?



14. yüzyılda literatüre girmiş olan tehzil kelimesi, ciddi bir durumu hafife almak ve alay etmek anlamına gelir.



Divan Edebiyatında Tehzil Ne Anlama Gelir?



Divan edebiyatında tehzil, bir şiirin aynı ölçü ve kafiyelerle benzerini yazmak demektir. Bu şiir türünün nazireden en büyük farkı mizahın ön planda tutulmasıdır.



Tehzil türündeki şiirlerde hiciv ve taşlamada olduğu gibi eleştiriye de yer verilir. Şair, kaleme aldığı tehzil ile bir kurumu ya da içinde yaşadığı toplumu eleştirebilir.



18. yüzyıldan itibaren tehzil kaleme alan şairlerin sayısında büyük bir artış olmuştur. Bu şairlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Hüseyin Suat Yalçın

2- Nefi

3- Osman Cemal Kaygılı

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4- Enderunlu Vasıf



Tehzil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı



''Divan edebiyatında en çok tahmis ve tehzil türündeki şiirleri seviyorum.''