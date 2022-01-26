Tehlikeli atıklar nelerdir ve nereye atılır? Tehlikeli atıklar listesi ve uygulanan bertaraf işlemleri

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Tehlikeli atıklar, insan sağlığı ve çevre için zararlı maddeler içermektedir. Atık maddeler zararlılık potansiyeli taşıdıkları zaman tehlikeli atık olarak isimlendirilmektedir. Özellikle de maden, petrol ve endüstriyel atıklar tehlikeli atıkları oluşturmaktadır. Tehlikeli atıkların ise atılacağı yerler büyük bir öneme sahip.

Tehlikeli Atıklar Nelerdir ve Nereye Atılır?

Tehlikeli atıklar canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve doğa üzerinde bir çok zararlı etkileri olan atıklar olarak bilinmektedir. Tehlikeli atıkların; patlayıcı, yanıcı, yakıcı, tahriş edici ve kanserojen özelliklere sahip oldukları bilinmektedir. Tehlikeli atıklar endüstri alanında oldukça fazla bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Tehlikeli atıklara örnek olarak en fazla ortaya çıkan maddeleri saymak mümkün olmaktadır.

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Yanlış kullanımdan kaynaklı olarak farklılaşmış ürünler,

Bozulmuş ürünler,

Kontamine olmuş maddeler,

Standart dışı kalmış ürünler,

Ph değeri çok düşük olan ürünler,

Ph değeri çok yüksek olan ürünler,

Endüstriyel atıklar,

Kimyasal kalıntıları,

Standart dışı kalmış ürünler,

Son kullanma tarihi geçen ürünler

Yukarıda sayılan başlıklar altında bir çok farklı ürün yer almaktadır. Bu ürünlerin ise canlıların sağlığını doğrudan etkileyen tehlikeli bir unsur olduğu bilinmektedir. Tehlikeli atıkları çok fazla kategoriye ayırmak mümkündür. Ancak tehlikeli atıkların genel olarak dört sınıfa ayrıldığı bilinmektedir.

Yanıcı özelliği bulunan tutuşabilir maddeler,

Aşındırıcı maddeler,

Toksik maddeler (zehirli maddeler),

Reaktif Maddeler

Tehlikeli atıkların atılacağı yer tehlikeli atık sahası olmalıdır. Tehlikeli atık sahasında ise maddeler kategorilerine göre ayrıştırılmaktadır. Tehlikeli atıkların doğaya karışması önlenmelidir. Atıldığı yerler ve bekletildiği yerlerin özel olarak ayarlanması gerekmektedir.

Tehlikeli Atıklar Listesi ve Uygulanan Bertaraf İşlemleri

Tehlikeli atıkların yaşantımızda birçok örneğinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Tehlikeli atık örnekleri; boya, tiner, klor, pestisitler ve diğer bahçe kimyasalları, motor yağları, temizlik kimyasalları, benzin, gaz yağı, çamaşır suyu, piller, bataryalar, yüzme havuzu kimyasalları, amonyak, eski tenolojil donanımlar, termometreler, mantar ilaçları, herbisitler, tarım ilaçları, böcek öldürücüler, mineral ispirtoları olarak sayılabilir.

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Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi için ise kullanılan çeşitli yöntemlerin olduğunu söylemek de mümkündür. Tehlikeli atıkların bertaraf işlemleri; yakma, kuyuya boşaltma, suya boşaltma, arazi bertarafı ve yeraltı bertarafı olarak ifade edilebilmektedir. Tehlikeli atıkların bertarafı ve işlenmesi, bir takım faktörlere bağlı olarak meydana gelmektedir.

Tehlikeli atık yönetimi doğru bir şekilde yönetilmesi gereken önemli bir konu olarak bilinmektedir. Tehlikeli atıkların saklanması da özel yerlerde sağlanmalıdır.

Tehlikeli Atıkların Kontrolünü Sağlama

Tehlikeli atıkların kontrol edilebilir olması için uygulanan bir takım faktörler bulunmaktadır. Tehlikeli atıkların kontrol edilebilmesi için öncelikli olarak uygulanabilecek olan adım depolama olarak ifade edilmektedir. Depolama işlemi ile tehlikeli atıklar bertaraf edilene kadar kontrol altına alınmış olur. Depolama alanlarının ise ürünler e uygun olarak seçilmesi gerekmektedir.

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Tehlikeli atıkların kontrol altına alınması için kullanılan yöntemlerden birisi de arıtma olarak bilinmektedir. Bu şekilde atıkların, kalitesinde bir miktar düşüş yaşanır ve tehlikesiz bir forma dönüştürülmesi sağlanır.

Toplama ve taşıma da kontrol sağlamak için kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Taşımadan önce ürünün düzgün bir şekilde taşınmasına yönelik bir eğitim alınmadı gerekmektedir. Taşıması ise oldukça zahmetlidir.

Son olarak tehlikeli atıkların kontrolünün sağlanması için işlenme ve bertaraf işlemlerinin gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Atıkların bertaraf edilmesi sonrasında uygun bir şekilde ayrıştırılması gerekmektedir.