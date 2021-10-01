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Tehdit suçu ve cezası nedir? Tehdit suçu uzlaşmaya ya da şikayete tabii midir

#Tehdit Suçu#Ceza#TCK
Tehdit suçu ve cezası nedir Tehdit suçu uzlaşmaya ya da şikayete tabii midir

İnsanlar topluluk halinde yaşayan varlıklardır. İnsanların toplu yaşaması bazı düzenlemelerin yapılmasını, kuralların konulmasını da beraberinde getirmiştir. Bu kurallar bir yaptırıma bağlanmışsa artık "hukuk kurallarından" söz edilir. Toplumların suç ve suça karşı verilecek cezaları düzenleyen "Ceza Kanunları" vardır. Tehdit suçu veya tehdit suçları da ceza kanunlarında düzenlenmiştir. İşte tehdit suçu nedir, tehdit suçunun cezası nedir, tehdit suçu uzlaşmaya veya şikayete tabii midir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Tehdit suçu, Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş, şahıslara karşı gerçekleştirilebilen bir suç türüdür.

 Tehdit Suçu Nedir?

 Tehdit, kişilerin birbirlerine karşı bazı söz ve davranışları ile işleyebilecekleri bir suç çeşididir. Tehdit suçu TCK'nun 106.maddeside düzenlenmiş ve kişilere karşı işlenen bir suç türüdür. Başka bir anlatımla tehdit suçu kişilerden başka örneğin şirketlere karşı işlenemez. Bir kimsenin bir şirkete yönelik "senin şirketini yok edeceğim, mahvedeceğim" gibi sözleri tehdit suçunu oluşturmaz. Ya da bir dernek için "sizin bu derneği bitireceğim, süründüreceğim" şeklindeki sözler derneğe karşı tehdit suçunu oluşturmaz. Fakat eğer şartları oluşmuşsa, o dernek ya da şirketteki ortak ya da çalışanlara yönelik tehdit suçunun varlığından söz edilebilir. Her olayı kendi örgüsü içinde değerlendirmek gerekmektedir.

 Tehdit suçunda, suçu işleyen kişi mağdura yönelik ağır ve haksız bir zarar vereceğini, kendisini zarara uğratacağını bildirmektedir.

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 Suç faili, mağdura yönelik bir kötülüğü gelecekte yapacağını bildirmektedir. Bu davranışı ile mağduru korkutmaktadır. Dolayısıyla tehdit suçunu oluşturabilecek tehdit içerikli sözler, korkutuculuk, ürkütücülük ve endişe ve kaygı verici nitelikte olmaktadır. Örneğin; suç failinin mağdura yönelik "seni arabam ile ezeceğim" ya da "senin suratını tanınmaz hale sokacağım", "bacaklarını kıracağım" gibi ve benzeri sözler kişide korku uyandıracak sözlerdir. Ayrıca tehdit suçunun oluşması için failin bunu kasıtlı olarak yapması şartı aranır. Yani fail sadece "şaka yapmak amaçlı" bu sözleri sarf ettiğini ileri sürebilir. Her olayı yargı makamları kendi içinde değerlendirecektir.

 Tehdit suçu kişinin yüzüne karşı, çeşitli iletişim araçları ile işlenebileceği gibi iletme kastıyla gıyabında da işlenebilir. Tehdit suçu basit tehdit ve nitelikli tehdit olmak üzere ikiye ayrılarak düzenlenmiştir. Ayrıca silahla tehdit, kendini tanınamayacak hale sokarak örneğin, maske ile yüzünü gizleyerek veya birden fazla kişiyle birlikte de tehdit suçu işlenebilmektedir.

 Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

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 TCK'da tehdit suçunun çeşitlerine göre cezalar düzenlenmiştir. Bu cezaları kısaca şu şekilde anlatmak mümkündür:

Tehdit suçunun basit halinde ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

Malvarlığı değerlerine yönelik basit tehdit suçunun cezası ise 6 aya kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır.

Tehdit suçunun nitelikli yani ağır halinin işlenmesi durumunda ceza 2 yıl ile 5 yıl arasında bir cezayı gerektirmektedir.

Tehdit suçu eğer kamu veya özel sağlık kurumunda çalışan sağlık personellerine karşı ve görevleri sebebiyle işlenirse bu halde ceza yarı oranında arttırılır ve hapis cezası ertelenmez.

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Tehdit Suçu Uzlaşmaya ya da Şikayete Tabi midir?

 Tehdit suçunun sadece mala yönelik basit şekli şikayete tabiidir. Bu sebeple malvarlığına yönelik tehdit suçunun şikayeti zorunludur. Şikayet süresi ise olayın gerçekleşmesinden itibaren 6 aydır. Yaşam hakkına yönelik basit tehdit suçu bile olsa bu suçlar şikayete tabii değildir. Resen soruşturma başlatılır.

 Tehdit suçunun basit şekli uzlaştırma kapsamındadır. Bu sebeple gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırmaya gidilmesi gerekir. Uzlaştırma prosedürü tamamlandıktan sonra ve uzlaşma sağlanamaması durumunda sürece devam edilir. Uzlaştırma sağlanamazsa soruşturmaya ya da kovuşturmaya devam edilmesi gerekir. 

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#Tehdit Suçu#Ceza#TCK