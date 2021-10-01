Tehcir kanunu nedir ve neden çıkarılmıştır? Tehcir kanunu sebepleri ve maddeleri

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Tehcir Kanunu Osmanlı Devleti tarafından 27 Mayıs 1915 yılında güvenlik unsurunun sağlanması amacı ile alınmış bir kanundur. Bu kanun ile devletin güvenliğinin sağlanması amaç edinilmiştir. Devletin bütünlüğüne kast eden oluşumların önüne geçmek istenmiştir.

Tehcir Kanunu Neden Çıkarılmıştır?

Birinci Dünya Savaşı esnasında zayıf durumda olan Osmanlı Devletine karşı pek çok ayaklanma ve isyan ortaya çıkmıştır. Bunalım döneminde olan Osmanlı Devleti zaman zaman bu isyan ve ayaklanmaları bastırmada güçlükler çekmiştir. Bu yüzden devletin korunması için bazı kararlar alınmış ve kanunlar çıkarılmıştır. Tehcir Kanunu da çıkarılan bu kanunlardan bir tanesidir.

Birinci Dünya Savaşında yer alan ve birçok cephede mücadele etmek zorunda kalan Osmanlı Devleti ayaklanmaları bastırmak için zaman zaman askeri kuvvet bulamaz olmuştu. Bu bağlamda Tehcir Kanununun çıkarılması ile ülke vatandaşlarının savaştan etkilenmelerinin önüne geçmek ve aynı zamanda isyancıların birleşmesini önlemek hedeflenmiştir.

Tehcir Kanunu Nedir?

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Tehcir Kanunu; sevk ve iskan kanunu ile göç kanunu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu kanuna yer değiştirme kanunu adı da verilmiştir. Devlet olarak savaşlar ve ekonomik durumlardan dolayı zor duruma düşen Osmanlı Devleti, yeniden toparlanmak ve söz sahibi olabilmek adını Birinci Dünya Savaşına sürüklenmiştir. Birçok cephede bu savaşın mücadelesini veren Osmanlı Devleti asayişi sağlamakta ve isyanları bastırmakta güçlükler çekmiştir. Bu kötü durumu fırsat bilen iç mihraklar, dış devletlerin kışkırtmalarını da arkasına alarak devletin birçok noktalarında isyanlara başlamışlardır.

Osmanlı Devleti tüm bu yapılaşmalara engel olmak ve Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak için bu isyancıların birleşmesini önlemek ve ilgili yörelerden uzak tutmak amacı ile Tehcir Kanununu çıkararak bu toplulukları başka güvenli bölgelere taşımak istemiştir.

Tehcir Kanunu Sebepleri Nelerdir?

- Osmanlı Devletinin içinde olumsuz durumları ve savaş halini fırsat bilen bazı unsurlar hıyanet ve casusluk politikasına başlamışlardır.

- Hıyanet çeteleri, bu politikanın devamı olarak masum Türk vatandaşlarına zarar vermişler hatta toplu katliamlar yapmışlardır.

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- Osmanlı Devleti hem bu oluşumların önüne geçmek hem de vatandaşlarının savaşlardan etkilenmesinin önüne geçmek için halkı güvenli bölgelere göçmesini hedeflemiştir.

- Göç yapılan zamanlarda tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.

- Göçün tam olarak güvenli bir şekilde olması ve vatandaşların güvenli bölgelere sevki için olması gereken tüm önlemler dikkatlice alınmıştır.

- Burada Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşının birçok cephesinde vatandaşların zarar görmesini önlemeyi hedeflemiştir.

Tehcir Kanunu Maddeleri Kısaca Nelerdir?

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- Birinci Madde; Savaş zamanında ordu, yurt savunmasında ve mevcut düzene, güvenlik işlerine karşı olan ve direnen silahlı unsurlara hemen karşı koyacak ve saldırıyı kökünden yok edecektir.

- İkinci Madde; Ordu, askeri nedenlere dayanarak casusluk ve hainlik hissettikleri yöre halkını, tek tek ya da toplu bir şekilde ülkenin diğer bölgelerine gönderilebilir ve orada oturtabilir.

- Üçüncü Madde; Bu Tehcir Kanunu yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmaktadır.

Bu maddelerden görüleceği üzere ülke vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması hedeflenmiş ve casus unsurların birleşmesinin önüne geçilmiştir. Silahlı çetelerin baskılarının önlenmesi birinci öncelik olarak görülmüştür.