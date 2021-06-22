TEGV’de olağan genel kurul

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe şartları gözetilerek yapılan genel kurul toplantısına, sınırlı sayıda mütevelli heyeti üyesi fiziki olarak, kalan üyeler ise dijital platform üzerinden katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, açılışta yaptığı konuşmada, “Umut ediyoruz ki sağlıklı günler bir an önce gelir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR

Virüs salgının bir an önce kontrol altına alınmasını, okul ve etkinlik noktalarının yeniden çocuklarımızla dolup taşmasını heyecanla bekliyoruz. Çocuklarımızı özledik. Bildiğiniz gibi virüs en büyük darbeyi eğitime vurdu, çocuklar okula gidemediler sadece öğretmenlerinden alacakları eğitimden değil, arkadaşlarıyla oynayarak öğrenecekleri sosyal ortamlarından da uzak kaldılar. Uzmanlar bu durumun etkilerinin ileride ortaya çıkacağını söylüyor. Her şerde bir hayır vardır. Virüs salgınının tek güzel yanı toplumu teknolojiye yaklaştırması oldu. Zaten teknoloji yolculuğuna başlamış olan TEGV bunu bir fırsata dönüştürdü. Uzaktan eğitimin ilk başarılı sonuçlarını aldık ve tabii ki geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Uzaktan eğitime destek programlarımız ile daha çok gönüllü ve çocuğumuza ulaşmaya başladık. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanımız, Genel Müdürümüz ile görüştü ve uzaktan eğitim programlarımızı izlediklerini ve bu konuda daha detaylı bilgi almak istediklerini söylediler. Bu da sesimizin ve etkinliklerimizin duyulduğunu ve takip edildiğimizi bize gösterdi.”

ÜYE DEĞİŞİMLERİ OLDU

Olağan Genel Kurul’da, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı 2020 yılını değerlendirdi ve vakfın gelecek dönem hedeflerini aktardı. Ulvi Kocailik, vakfın mütevelli heyetine katılan yeni isim oldu. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında 2 yıllık çalışma süresi dolan 5 kişiden Şirzat Subaşı görevine veda ederken, R. Oktay Özinci, Levend Kılıç, Alp Öğücü ve Sami Gülgöz’ün üyeliğinin devam etmesine karar verildi. Begüm Mutuş ise yönetim kuruluna katılan yeni üye oldu.