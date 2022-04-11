TEGV 2021 faaliyet raporu yayınlandı

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Raporda yıl içindeki çalışmalar arasında 11 projenin tamamlandığı 7 projenin ise devam ettiği duyuruldu. Rapora göre, Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ilde 59 etkinlik noktasında çalışmalar yürütülürken bu yıl 21 bin 500 çocuğa 472 bin 206 saat eğitim verildi. 10 bin 803 çocuğa ise uzaktan eğitimle ulaşıldı. Aynı zamanda Ateş Böceği Gezici Öğrenim Timi 1 milyon 130 bin 26 çocuğa ulaştı.

25 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ, 4 BİN ÇOCUĞA TABLET

Bağış tutarı 2020 yılında 19 milyon 66 bin 84 TL iken 2021 yılında 21 bin 8 bağışçıyla 25 milyon 604 bin 194 TL’ye ulaştı. TEGV’in kuruluşundan bu güne 4 bin 213 çocuğa tablet dağıtılırken bunlardan 3 bin 683’ü 2021 yılında 23 ildeki çocuklara ulaştırıldı.

YÜZDE 91’İ ARTIK MATEMATİKTEN KORKMUYOR

Çeşitli eğitim programlarının sonucunda elde edilen verilere göre; eğitim alan çocukların yüzde 76’sının Temel bilgisayar ve teknoloji kullanım becerileri arttı. Yüzde 85’i Fen yüzde 91’i ise matematik dersinde soru sorulmasından artık korkmuyor. Yabancı dil eğitimi konusunda da yol kat eden öğrencilerden yüzde 76’sının İngilizce konuşma konusunda kendine güveni arttı.

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'KİŞİSEL GELİŞİME KATKI SAĞLIYORUZ'

Geçtiğimiz yıl boyunca süren çalışmaları değerlendiren TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, “2021 TEGV için dijitalleşmenin yılı oldu diyebiliriz. Yıl boyunca gerek iş yapış biçimimizi dijitale uyarladık, gerekse uzaktan eğitim faaliyetlerimizi geliştirerek Türkiye’nin her yerinden çocuklarımıza ulaşacak şekilde düzenledik. Ölçme değerlendirme sistemi ile çocuk, veli ve gönüllü memnuniyeti seviyesini takip ediyor, gönüllülerimizin donanımını artırıcı eğitim ve etkinlikler düzenliyoruz. Ölçümler ve bağımsız araştırmalar gösteriyor ki TEGV gönüllüsü olan gençlerimizin kişisel gelişimlerine de etkili katkı sağlıyoruz” dedi.