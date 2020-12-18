Teğmen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Teğmen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Teğmen olabilmek için belli başlı bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar hava ve kara ile beraber deniz kuvvetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda hem fiziksel hem de zihinsel olarak belli başlı bazı şartlar da ön plana çıkıyor. Bu doğrultuda gerekli kriterleri öğrenmek isteyenler, bu meslek konusunda internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir.

Teğmen Nedir?

Kara kuvvetleri ile beraber deniz ve hava kuvvetlerinde temel olarak teğmen tim komutanlığı görevindedir. Mertebe olarak ise asteğmen ile üsteğmen arasında yer alır. Sözlük açısından bakıldığı zaman ise Teğmen kelimesi, ‘Hücum eden’ şeklinde ifade edilmektedir.

Teğmen Ne İş Yapar?

Teğmen askeri kuvvetler içerisinde bir tim komutanı olarak görevini gerçekleştirmektedir. Belli bir bölge ya da tabur ile beraber farklı kısımlara komutanlık eder. Bu doğrultuda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri üzerinden görevler üstlenir. Genel açıdan ise ordunun hiyerarşik açıdan sevk ve düzenini sağlamak şeklinde işini yapar.

Teğmen Nasıl Olunur?

Teğmen olabilmek için belli bazı şartları yerine getirmek gerekir. Özellikle Harp Okulu adına başvuru gerçekleştirmek önceliktir. Bu doğrultuda başvuru şartları şu şekilde ön plana çıkıyor;

- En çok 20 yaşında olmak gerekir.

- T.C. vatandaşı olunmalıdır.

- Lise ve dengi okullara devam eden ya da mezun olmuş kişiler

- ÖSYM üzerinden o yıl gerçekleştirmiş sınav kapsamında, Milli Savunma Üniversitesi için gerekli taban puanı elde etmek.

- Devletin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir yapı içerisinde bulunmamak veya adli sicil kaydı olmamak.

- Küçük ya da büyük herhangi bir şekilde hüküm giymemiş olmak.

- Boşanmış, nişanlı, evli ya da çocuklu ve benzeri durumlar içerisinde olmamak.

- Askeri okula giriş yaparak intibak eğitimi üzerinden bunu başarıyla gerçekleştirmek.

Teğmen Olma Şartları Nelerdir?

Teğmen olma şartlarının başında özellikle 20 yaşın altında olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak en önemli hususlardır. Aynı zamanda herhangi bir hüküm giymemek ve devlete karşı hiçbir oluşumda bulunmamak önemli şartlardan biridir. Bunların dışında fiziki ve zihinsel yeterlilik de yine belli başlı hususlara göre ele alınır. Bu durum kız ve erkeklere göre değişkenlik gösterir.

Teğmenin Görevleri Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde Teğmen görevlerini yerine getirir.

- Kendi alt rütbesinde bulunan kişileri yönlendirmek.

- Savaşlarda görevini yerine getirmek ve takımını yönetmek.

- Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde doğru bir iletişim kurmak.

- Gerekli gördüğü durumlarda alt ve üstlerine bilgi vermek.

- Birliğinde yer alan ekipman ve silahların kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak.

Teğmenin Maaşı Ne Kadar?

Teğmenin maaşı tecrübesine ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak belli başlı bazı değişkenlikler gösterebilmektedir. Genel olarak 6000 TL ila 7000 TL arasında bir miktar ön plana çıkıyor. Ortalama bazlı ele alındığı zaman ise 6400 TL gibi bir maaş aylık olarak teğmenlere verilmektedir.

Teğmen İş İmkanları

Teğmen standart olarak Türk Silahlı Kuvvetleri kanatları altında görev yapar. İş imkanları içerisinde kara, deniz, hava ve Jandarma Genel Komutanlığı kapsamında hizmet vermek gelir. Tüm bu hizmetler aldığı eğitim üzerinden başlamak suretiyle emekli olana kadar devam eder.