Tefviz Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tefviz Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Tefviz kelimesi hemen hemen her alanda sıkça karşılaşılan bir kelime olarak bilinmektedir. Bu kelime özellikle iş hayatında yoğun bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Tefviz kelimesinin genel anlamı bir işi başkasına bırakmak demektir. İhale kelimesi de tefviz kelimesine karşılık gelmektedir. Herhangi bir şeyi veya da işi başka birinin üstüne bırakmaya tefviz denmektedir.

Tefviz Ne Demek?

Tefviz kelimesinin anlamı bir işi ya da herhangi bir şeyi başka bir kimsenin üstüne bırakmak olarak ifade ediliyor. Ayrıca ihale kelimesi de tefviz kelimesinin anlamları arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra dağıtmak kelimesi de anlam olarak tefviz kelimesine karşılık geliyor.

Tefviz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Tefviz kelimesi TDK verilerine göre dağıtma ya da ihale anlamlarına gelmektedir. Ayrıca TDK'ye göre tefviz bir işi baska birinin üstüne bırakma durumu olarak da ifade ediliyor. Kısacası tefviz kelimesinin TDK sözlük anlamı bir işi başkasına bırakmak, dağıtmak, ihale olarak belirtiliyor. Bunların yanı sıra tefviz kelimesi taşınmaz bir malı bilinen değeri karşılığında başkasına verme anlamına da gelmektedir.