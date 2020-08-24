Tefsir Ne Demek? Tefsir Nedir? Tefsir TDK Kelime Anlamı

Kökeni Arapçaya dayanan tefsir kelimesinin sözcük anlamı, ‘yorumlama’ olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda İslami açıdan da dini olarak bir anlamı bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamları üzerinden değişik yerlerde kullanabilir ya da okuduğunuz cümleler üzerinden konuyu daha iyi biçimde anlayabilirsiniz.

Tefsir Ne Demek?

Her iki anlamı ile beraber de tefsir kelimesini Türkiye'de gündelik yaşamda kullanmanız mümkün.

- Yorumlama.

- Kur'an-ı Kerim'in surelerini açıklayarak görüş ileri sürmek ve bunları yazmak ya da yorumlamak.

Görüldüğü üzere genel olarak yorumlama anlamı eşliğinde tefsir kelimesi Türkçede karşılık buluyor.

‘’Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmaya kimsenin dili varmaz olmuştu.’’ Y. K. Karaosmanoğlu

Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in surelerini açıklayan eserler içinde bu kelime kullanılmaktadır. Bu sebepten dolayı İslamiyet açısından tesfir kelimesi Türkçede daha yaygın şekilde değerlendirilir. Yani gündelik genel kelime anlamı itibariyle yorum sözcüğü Türkçede daha fazla öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı İslami anlamı üzerinden Kur'an-ı Kerim içerisindeki sureleri yorumlama çalışmaları konusunda tefsir kelimesi öne çıkmaktadır.

Bu anlamları üzerinden tefsir kelimesi ile karşılaştığınız zaman, cümleyi daha iyi şekilde idrak edebilir ve eserleri okuma şansını değerlendirebilirsiniz.