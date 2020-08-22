Tefrika Ne Demek? Tefrika Nedir? Tefrika TDK Kelime Anlamı

Tefrika kelimesi Türkçeye Arapça üzerinden geçmiş yani kökeni Arapça bir kelimedir. Her ne kadar gündelik yaşamda çok fazla kullanılmasa bile, hala geçerli olan bir sözcüktür. Aynı zamanda yazılı olarak birçok kaynak üzerinden de cümle içerisinde kullanılmış kelimelerden biri olarak öne çıkıyor.

Tefrika Ne Demek?

TDK açısından ele alındığı zaman tefrika kelimesi, ‘Gazete ya da dergilerde çıkan, birbirini tamamlamış olan yazı dizisi’ şeklinde ifade edilmektedir.

‘’Geçen yılki turnesini, gazetelerdeki tefrikalardan işitmeyen kalmadı.’’ H. Taner

Aynı zamanda eski dönem ‘ikilik’ anlamını da geldiğini söylemek mümkün.

‘’Türkler arasına tefrika ve nifak koymak için de hürriyet vermişti.’’ H. Ç. Yalçın

Bu şekilde iki farklı anlamı üzerinden tefrika kelimesini gündelik yaşamda kullanabilirsiniz. Ancak özellikle dergi ve gazetelerde bir yazı dizisi şeklinde daha çok kullanılan bir sözcük olduğunu dile getirmek mümkün. Gündelik hayatta çok fazla kullanılan bir kelime olmamak ile beraber, pek çok yazılı kaynak ve eserde sıkça öne çıkıyor. Tabii amaca uygun olarak başka yerlerde siz de hem tek başına hem de cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman bu anlamları ile geçerliliği bulunan bir kelimedir.