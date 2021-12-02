Tefhim Ne Demek, Ne Zaman Başlar? Mahkeme Kararında Tefhim Ne Anlama Gelir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresiOns altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?#Altın Fiyatları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktıDünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı#Koronavirüs
Kedim Sekterden Arınça: Kurtar beni Bülent AbiKedim Sekter'den Arınç'a: Kurtar beni Bülent Abi#Bülent Arınç
Her yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız Pfizerdan yanıt geldiHer yıl koronavirüs aşısı olacak mıyız? Pfizer'dan yanıt geldi#Kovid Aşısı
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan önemli açıklamalarTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
İlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacakİlk milli deniz topu üretildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık ambargolar tarihe karışacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Geçtiğimiz ay istifa etmişti... Sebastian Kurzdan flaş kararGeçtiğimiz ay istifa etmişti... Sebastian Kurz'dan flaş karar!#Sebastian Kurz
CIAde cinsel istismar skandalı Devlet sırrı diyerek hepsine göz yummuşlarCIA'de cinsel istismar skandalı! 'Devlet sırrı' diyerek hepsine göz yummuşlar#CIA
Kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruzKum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?#Kum Fırtınası
Kupada ilginç anlar Yeni Mert Günok vakası ama bu kez... Beklenmedik anda herkesi şaşırttı...Kupada ilginç anlar! Yeni Mert Günok vakası ama bu kez... Beklenmedik anda herkesi şaşırttı...#Giresunspor
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduYeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Ünlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyorÜnlü oyuncu tedavi edilemeyen hastalığına meydan okuyor#Michael J Fox
Katil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozduKatil olduğu günü ağlayarak anlattı... Sessizliğini bozdu#Alec Baldwin
Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar Küme düşecek takımlar ise...Şampiyonu 6 ay önceden açıkladılar! Küme düşecek takımlar ise...#Süper Lig Şampiyonluk
Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'Anne bu okul paralarıyla sen ne evler alırdın'#Derya Baykal
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Tefhim Ne Demek, Ne Zaman Başlar? Mahkeme Kararında Tefhim Ne Anlama Gelir?

#Tefhim Ne Demek#Tefhim Anlamı
Tefhim Ne Demek, Ne Zaman Başlar Mahkeme Kararında Tefhim Ne Anlama Gelir

Günlük hayatımızın içinde sıkça karşılaştığımız kelimeler arasında tefhim kelimesi yer alıyor. Bu kelime, daha çok mahkeme kararları ile ilgili kullanılan bir kelimedir. Dilimiz, geçmişten günümüze kadar pek çok medeniyetten etkilenerek zenginleşmiştir. Tefhim ne demek, ne zaman başlar sizler için derledik.

Haberin Devamı

Tefhim kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Bu kelimenin TDK'ya göre anlamı ise, anlatma ve bildirme demektir.

Tefhim Ne Demek?

Tefhim, mahkeme tarafından verilmiş olan kararın, duruşmada hazır bulunan tarafa ya da taraflara hakim tarafından sözle bildirilmesine denir. Tefhim kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş olan kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin TDK'ya göre anlamı ise, anlatma ve bildirmek demektir. Dilimde sıkça kullanılan ve yazışmalarda da sıkça rastladığımız bu kelime kararın karşı tarafa bildirilmesini ifade eder.

Tefhim Ne Zaman Başlar?

Tefhim, sürelerin başlangıcı açısında büyük önem taşır. HMK’nın 91. maddesine göre belirlenen süreler, taraflara tebliğ tarihinden ya da kanunda öngörülen hallerde, tefhim tarihinden itibaren işlemeye başlar. Bu nedenle de kanunlarda hükmün “tefhimi ve tebliğinden itibaren” ifadesi sıkça kullanılır. Eğer süreler gün olarak belirlenmişse kararın tefhim edildiği gün ise, hesaba katılmaz. Bu süre son günün tatil saatinde biter.

Mahkeme Kararında Tefhim Ne Anlama Gelir?

Mahkeme kararının tefhimi edilmesi, mahkemenin son duruşmada verilen nihai kararın duruşma sırasına hazır olarak bulunan tarafa sözlü bir şekilde bildirilmesi anlamına gelir. Mahkeme kararının tebliği ise, son duruşmada verilmiş olan nihai kararın duruşma sırasına hazır bir şekilde bulunmayan tarafa sonradan yazılı olarak bildirilmesi anlamına gelir.

Hukuk İçinde Tefhim Ne Demektir?

Hukuk içinde tefhim, hüküm, yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir ve kararlar taraflara tefhim olunur. Hükmün tefhimi ise, hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek duruşmada hazır bulunanlara okunması şeklinde olur. Tutanağa geçirilen bu karara ise, kısa karar adı verilir. Tefhimde, mahkeme tarafından hükümle ilgili tüm hususlar gerekçesi ile birlikte yer alır. Ama bazı zorunlu durumlar gerekçesi tutanağa geçirilerek, sadece hüküm özeti tutanağa yazdırarak karar taraflara tefhim edilebilir. Aslında hukuk içindeki anlamı ile de tefhim, bildirmek anlamına gelir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tefhim Ne Demek#Tefhim Anlamı

BAKMADAN GEÇME!

İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs