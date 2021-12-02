Tefhim Ne Demek, Ne Zaman Başlar? Mahkeme Kararında Tefhim Ne Anlama Gelir?

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Tefhim kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Bu kelimenin TDK'ya göre anlamı ise, anlatma ve bildirme demektir.



Tefhim Ne Demek?



Tefhim, mahkeme tarafından verilmiş olan kararın, duruşmada hazır bulunan tarafa ya da taraflara hakim tarafından sözle bildirilmesine denir. Tefhim kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş olan kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin TDK'ya göre anlamı ise, anlatma ve bildirmek demektir. Dilimde sıkça kullanılan ve yazışmalarda da sıkça rastladığımız bu kelime kararın karşı tarafa bildirilmesini ifade eder.



Tefhim Ne Zaman Başlar?



Tefhim, sürelerin başlangıcı açısında büyük önem taşır. HMK’nın 91. maddesine göre belirlenen süreler, taraflara tebliğ tarihinden ya da kanunda öngörülen hallerde, tefhim tarihinden itibaren işlemeye başlar. Bu nedenle de kanunlarda hükmün “tefhimi ve tebliğinden itibaren” ifadesi sıkça kullanılır. Eğer süreler gün olarak belirlenmişse kararın tefhim edildiği gün ise, hesaba katılmaz. Bu süre son günün tatil saatinde biter.



Mahkeme Kararında Tefhim Ne Anlama Gelir?



Mahkeme kararının tefhimi edilmesi, mahkemenin son duruşmada verilen nihai kararın duruşma sırasına hazır olarak bulunan tarafa sözlü bir şekilde bildirilmesi anlamına gelir. Mahkeme kararının tebliği ise, son duruşmada verilmiş olan nihai kararın duruşma sırasına hazır bir şekilde bulunmayan tarafa sonradan yazılı olarak bildirilmesi anlamına gelir.



Hukuk İçinde Tefhim Ne Demektir?



Hukuk içinde tefhim, hüküm, yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir ve kararlar taraflara tefhim olunur. Hükmün tefhimi ise, hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek duruşmada hazır bulunanlara okunması şeklinde olur. Tutanağa geçirilen bu karara ise, kısa karar adı verilir. Tefhimde, mahkeme tarafından hükümle ilgili tüm hususlar gerekçesi ile birlikte yer alır. Ama bazı zorunlu durumlar gerekçesi tutanağa geçirilerek, sadece hüküm özeti tutanağa yazdırarak karar taraflara tefhim edilebilir. Aslında hukuk içindeki anlamı ile de tefhim, bildirmek anlamına gelir.