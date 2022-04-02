Teferruat Nedir, Ne Anlama Gelir? Teferruat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Türkçe dilinde her insanın kullanabileceği kelimeler arasında teferruat sözcüğü de bulunuyor. Anlamı önemli olan kelimeler arasında bulunuyor. Teferruat kelimesi TDK'ya göre, ayrıntı anlamına sahiptir.

Teferruat Nedir, Ne Anlama Gelir?

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Teferruat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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