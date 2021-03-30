Tefe Koymak ne demek? Tefe Koymak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dilimize yerleşerek geçmişten günümüze kadar gelen ve günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan tefe koymak deyimi, birisini alay konusu yapmak manasına gelmektedir.

Tefe Koymak Ne Demek?

Tefe koymak sözünün ne demek olduğunu öğrenmeden önce deyimin ne olduğunu öğrenmek gerekir. Deyim, dil biliminde, durumları, kavramları hoşa giden bir anlatımla ya da söz dizimi veya özel bir kalıp şeklinde belirtilen ve genellikle gerçek manalarının dışında manalara gelen kelimelerden oluşan sözcük topluluğudur.

Bu durumda tefe koymak kalıbı bir deyim olmaktadır. Tefe koymak deyimi, birini hoşa gitmeyecek ve onu küçük düşürücü yönleri ile başkalarına tanıtma anlamına gelir. Ayrıca Türk Dil Kurumu resmi sitesinde Tefe koymak deyimini, biri hakkında alaylı dedikodu yapmak şeklinde açıklamıştır.

Tefe Koymak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Çekemediği için seni tefe koyuyor.

Bunlar adamı tefe koyarlar o yüzden ağzından sakın ağzından bir şey kaçırma.

Etraftan duyduğu sözlerle seni tefe koymakta gecikmedi.