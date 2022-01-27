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Teessüf etmek ne demek, ne anlama gelir? Teessüf etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Teessüf Etmek#Teessüf Etmek Ne Demek
Teessüf etmek ne demek, ne anlama gelir Teessüf etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Esef kelimesinden türetilen teessüf sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Esef, yaşanan kötü bir olay ya da alınan kötü bir haberden sonra duyulan üzüntü demektir. Teessüf etmek ise hem acı çekmek hem de şikayet etmek anlamına gelir. Bu sözcük genellikle yakınma ve serzeniş cümlelerinde kullanılır. Teessüf Etmek ne demek, ne anlama gelir? Teessüf Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile sizler için derledik.

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Teessüf Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hüzünlenmek 2- Kederlenmek 3- Sıklet 4- Dertlenmek 5- Cefa 6- Kahrolmak

 7- Şekva etmek 8- Gücenmek 9- Efkarlanmak 10- Sızlanmak 11- Acı duymak

 Teessüf Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Teessüf etmek, birinin bir sözü ya da davranışı karşısında üzülmek demektir. Kelimenin yan anlamı ise, söylenmek ve serzenişte bulunmaktır. Kelime şikayet cümlelerinde ''teessüf ederim ki'' şeklinde kullanılır. Bu kelimeden türetilen müteessif ise, esef duyan, üzülen ve kederlenen anlamına gelir.

 Teessüf Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Dil bilgisi kurallarına göre tamlamalar bitişik değil ayrı yazılır. Teessüf etmek sözcüğü de tamlama olduğu için ayrı yazılması gerekir.

 Teessüf Etmek - Doğru Kullanım

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 Teessüfetmek - Yanlış Kullanım

 Teessüf Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Bu gece yok yere kavga çıkarıp herkesin neşesini kaçırdığınız için her ikinize de teessüf ederim.''

 

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