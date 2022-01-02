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Tedvin Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tedvin Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Tedvin Ne Demek, Ne Anlama Gelir Tedvin Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tedvin kelimesi, divan sözcüğünden türetilmiştir. Divan hem kitap hem de defter anlamına gelirken tedvin eserleri bir araya getirmek ve kitaplaştırmak demektir. Yazılı eserlerin tedvin edilebilmesi için aynı yazar tarafından kaleme alınmış olması şart değildir. Benzer konular üzerine yazılmış eserler de tedvin edilerek derlenebilir. Tedvin ne demek, ne anlama gelir? Tedvin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Tedvin kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Bir araya getirme 2- Derleme 3- Dizin 4- Tasnif Etme 5- Birleştirmek

 6- Toparlamak 

 Tedvin Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

14. yüzyıldan beri kullanılmakta olan tedvin kelimesinin ilk anlamı toplamak, sıraya dizmek, sınıflandırmak ve bir araya getirmektir. Kitapları ve yazılı eserleri bir araya getiren kişiye ise müdevvin denir. 

 Eserleri tedvin ederken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri sayfa numaralarını kontrol etmektir. Tek bir numaranın sırasının bozulması bile kitapların yanlış tedvin edilmesine ve basılmasına neden olur. Bu nedenle Osmanlı döneminden bu yana kitapları tedvin etme işi, bu alanda eğitim görmüş kişiler tarafından yapılmaktadır. 

 Tedvin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

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 TDK'ya göre Tedvin kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Belli bir sıraya göre dizmek

 İkinci Anlamı: Kitapları yayıma hazırlamak 

 Tedvin Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 ''Tedvin etme işinde babama yardım ediyorum.''

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