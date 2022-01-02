Tedvin Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tedvin Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Tedvin kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bir araya getirme 2- Derleme 3- Dizin 4- Tasnif Etme 5- Birleştirmek

6- Toparlamak

Tedvin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

14. yüzyıldan beri kullanılmakta olan tedvin kelimesinin ilk anlamı toplamak, sıraya dizmek, sınıflandırmak ve bir araya getirmektir. Kitapları ve yazılı eserleri bir araya getiren kişiye ise müdevvin denir.

Eserleri tedvin ederken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri sayfa numaralarını kontrol etmektir. Tek bir numaranın sırasının bozulması bile kitapların yanlış tedvin edilmesine ve basılmasına neden olur. Bu nedenle Osmanlı döneminden bu yana kitapları tedvin etme işi, bu alanda eğitim görmüş kişiler tarafından yapılmaktadır.

Tedvin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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TDK'ya göre Tedvin kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Belli bir sıraya göre dizmek

İkinci Anlamı: Kitapları yayıma hazırlamak

Tedvin Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Tedvin etme işinde babama yardım ediyorum.''