Tedrici ne demek, ne anlama gelir? Tedrici kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Anlamı merak edilen tedrici kelimesi araştırılabiliyor. Tedrici kelimesinin sahip olduğu anlam TDK tarafından belirleniyor. TDK'ya göre tedrici sözcüğü, yavaş yavaş olan anlamında kullanılıyor.

Tedrici Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sözcüklerin anlam karşılıkları oldukça merak ediliyor. Anlamı bilinmeyen sözcük türleri daha detaylı araştırılıyor. Sözlüklerden yardım alarak anlamı bilinmeyen sözcükler araştırılabiliyor. Araştırılan kelimelerden birisi de, tedrici kelimesidir. Tedrici kelimesiyle ilgili bilgi sahibi olmak için birçok araştırma yapılıyor. Anlam bakımından tedrici kelimesi, yavaş yavaş olan anlamındadır. Yavaş yavaş olan anlamıyla kullanılan bir kelime çeşididir. Tedrici sözcüğünün kullanımı belirlenen anlamına göre yapılıyor.

Tedrici Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türkçe dilindeki kelimelerin bir kısmı farklı kökenli olan kelimelerdir. Farklı kökene sahip olması, anlamı konusunda araştırma yapılmasına neden oluyor. İlk defa karşılaşılan farklı kökenli kelimelerin anlamları her kaynakta araştırılabiliyor. TDK sözlük anlamı bakımından tedrici kelimesi çok merak ediliyor. Tedrici kelimesinin TDK'da karşılığı tüm detaylarıyla araştırılıyor. TDK'ya göre tedrici kelimesi, yavaş yavaş anlamına sahip olan bir sözcüktür.