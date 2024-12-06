TEDMEM: Önemli bir başarı örneği

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Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca (IEA) dört yıllık periyotlarla yapılan, 4 ve 8’inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği ve Türkiye’nin 1999’dan beri katıldığı TIMSS araştırmasının 2023 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye TIMSS 2023’te, tüm sınıf düzeyi ve alanlarda bugüne kadarki en yüksek başarı sırasını elde etti. TEDMEM, TIMSS 2023 sonuçlarını inceleyerek bir rapor hazırladı.

FEN BİLİMLERİNDEKİ İVME ÖNEMLİ

TEDMEM tarafından ‘TIMSS 2023 Türkiye için neler söylüyor?’ başlığıyla yayımlanan analizde şu ifadelere yer verildi: “TIMSS bulguları, Türkiye’nin uluslararası eğitim değerlendirmelerinde geçmişte sıkça karşılaşılan olumsuz tabloların aksine, önemli bir iyileşme ve başarı örneğine işaret ediyor. Türkiye’nin özellikle 4’üncü sınıf düzeyindeki fen bilimleri başarısında, eğitimde dünya çapında yüksek performans gösteren Singapur, Çin ve Güney Kore’nin

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ardından dördüncü sıraya yerleşmesi, dikkat çekici bir başarı olarak kayda geçti. PISA 2022 bulgularıyla birlikte ele alındığında ülkemizin fen bilimlerinde yakaladığı ivme önemlidir.

ULUSAL DEĞERLENDİRME VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu iyileşme, birçok faktörün etkisiyle şekillenmiş olabilir. Bu faktörlerin anlaşılabilmesi için daha fazla değerlendirme gerekir. Bu bağlamda, ulusal değerlendirme çalışmalarının gerekliliğinin bir kez daha vurgulanması yerinde olur. Sonuç olarak başarı, eğitimdeki iyileşmeye dair umut verici bir tablo sunsa da, bu iyileşmenin ne kadar sürdürülebilir olduğu, eğitim sisteminin yapısal reformlarının ne kadar derinleştiği ve bu başarıların her düzeydeki öğrenciye ulaşma kapasitesinin ne ölçüde genişlediği gibi soruların yanıtları, ülkemizin eğitim politikasındaki gelecek yönelimleri için kritik öneme sahiptir. Ulusal değerlendirme çalışmalarının artırılması, elde edilen başarıların daha detaylı bir şekilde analiz edilmesini sağlayarak, eğitimdeki güçlü yönlerin pekiştirilmesine ve zayıf alanların iyileştirilmesine olanak tanır.

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EĞİTİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN FIRSAT

Ayrıca, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için alınacak tedbirler, bu başarıların toplumun tüm kesimlerine yayılmasını ve eğitimdeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Bu verilerin, yalnızca mevcut durumu yansıtan bir başarı göstergesi olarak değil, eğitim sisteminin daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyacak bir fırsat olarak görülmesi önemlidir.”