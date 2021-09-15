TED’e 5 yıl süreyle ‘tam akreditasyon’ hakkı

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, eğitim çalışmalarının Türkiye'de eğitim öğretimde yaşanan değişliklerin dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirtti. Gençlerin eğitimde değişim ve dönüşüme yönelik beklentilerinin olduğunu söyleyen Elmas, "17 yaşındaki gençler bizlere bu değişimi ve dönüşümü zorla yaptıracaklar. Gençlerimiz, 'Sen YÖK olarak üniversite açıyorsun, rektörlük olarak bölümler açıyorsun ama ben bu bölümlere gelmiyorum' diyor. Bunların sinyallerini 2-3 senedir alıyoruz. Bu sene daha yoğun bir şekilde aldık. Biz her şey değişsin istiyoruz ama biz kendimiz değişmiyoruz. Dolayısıyla değişmesi gereken biziz" dedi.

ÜNİVERSİTELER, DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ İZLEYEREK HEDEFLERİNİ BELİRLİYOR

Dünyadaki gelişmeleri ve ülkenin hedeflerini dikkate alarak misyon ve hedef belirleyen üniversitelerin, hedefleri uygulayıp kendine özgü mekanizmalarla sonuçlara baktığını ve böylece iç kalite güvence sistemi kurduğunu anlattı. Elmas, YÖKAK'ın, üniversitelerin misyonlarına ve özelliklerine hiçbir zaman müdahale etmediğini ve bu değişimlere ait raporları kurulun internet sayfasında ayrıntılı paylaştıklarını dile getirerek, kurulun, bu değerlendirmedeki temel hedefinin, üniversiteden mezun olanların beklenen yeterliklere sahip olması, iş bulabilmeleri ve dünyaya kolay adapte olabilmeleri olduğunu söyledi.

Kurul, Akreditasyon Kurulu ile bu değerlendirmeler çerçevesinde "tam akreditasyon" alacak üniversiteleri belirledi. 2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünü artırmak amaçlanıyor. 2020 yılında başvuru yapan 60'a yakın üniversite içerisinden 9 üniversite (Akdeniz, Atatürk, Ege, Erciyes, İhsan Doğramacı Bilkent, İstanbul Teknik, Koç, Ondokuz Mayıs ve TED üniversiteleri) Kurumsal Akreditasyon Programını başarıyla tamamladı."

5 YILLIK TAM AKREDİTASYON

Elmas, YÖKAK Kurul Toplantısı'nda verilen kararla TED Üniversitesi'nin Temmuz 2021'den itibaren 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandığını duyurarak, "Kendisini belirlediği seviye ile sonuç arasındaki en uyumlu kurumlardan biri TED Üniversitesi oldu. Tam akreditasyon, TED Üniversitesinde mezunların beklenen yetkinliklere sahip olmasını, dünyaya kolay uyum sağlamasını, Ar-Ge'ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğünün de artırılmasını güvence altına alıyor. Bu aşamadan sonra üniversite sürekli iyileşerek mükemmelliğe doğru hızla ilerleyecek" dedi.