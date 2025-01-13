TED’den ‘Tam Eğitim Bursu’

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TED tarafından yapılan açıklamada Tam Eğitim Bursu hakkında şu bilgiler yer alıyor: “Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu yalnızca TED Okullarında burslu olarak okul masraflarını karşılamakla kalmayayıp; öğrencilere sosyal, kültürel ve psikolojik destekler de sağlayacak. Cep harçlığından servise, yemekten kitap ve kıyafete kadar pek çok ihtiyacı kapsayan burs, yatılı eğitim gören öğrencilerin pansiyon masraflarını da karşılıyor. Tam eğitim bursu, lise sonrasında öğrencinin, lisans eğitimi boyunca da yanında oluyor.”

BAŞVURU ŞARTLARI

TED Tam Eğitim Bursu’na başvuru şartları ise şu şekilde belirtildi:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* 2024-2025 eğitim yılında 4. veya 8. sınıfa devam ediyor olmak,

* Bitirilen sınıfa ait yılsonu karnesi not ortalamasının en az 85 olması,

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* Ailenin aylık toplam gelirinin en fazla iki asgari ücret tutarında olması,

* Kardeşin Tam Eğitim Bursu almıyor olması,

* Öğrenci özel okulda okuyorsa yüzde 100 burslu olmak,

* Türk Eğitim Derneği okullarında öğrenim görmüyor olmak.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Son başvuru tarihi 12 Şubat 2025 olan sınav için başvurular, Türk Eğitim Derneği’nin web adresinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.

Tam Eğitim Bursu sınavı, 23 Şubat 2025 Pazar günü 4’üncü sınıflar için saat 14.00’te, 8. sınıflar için ise saat 10.00’da yapılacak. Sınav, Türkiye genelinde 45 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek.