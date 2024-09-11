×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimTED'den depremzede öğrenciler için etkinlik

TED'den depremzede öğrenciler için etkinlik

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#TED#Hayal Et
TEDden depremzede öğrenciler için etkinlik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 11:44

TÜRK Eğitim Derneği'nce (TED), Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen Hataylı yaklaşık 400 öğrenci ve ailelerine yönelik 'Yeni Eğitim Dönemine Merhaba Hatay' etkinliği düzenlendi.

Haberin Devamı

Hatay'da düzenlenen etkinlik, açılış konuşmalarıyla başladı. Öğrencilere yönelik eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları düzenlendi. 'Masal Dünyasında Macera', 'Hayal Et' ve 'Hedef Belirleme' gibi yaratıcı atölyeler sayesinde çocuklar hem eğlenerek öğrendi hem de problem çözme becerilerini geliştirdi. Atölye çalışmalarının sonunda, öğrencilere yeni eğitim dönemine dair kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler verildi. Aileler ise etkinlik boyunca 'Çocuklarımıza Eğitim Yolunda Destek' başlıklı bilgilendirici bir sunuma katıldı. Sunumda, ailelerin çocuklarına eğitim hayatları boyunca nasıl destek olabileceklerine dair önemli bilgiler paylaşıldı. Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise öğrenciler takım oyunları oynayarak sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.

Haberin Devamı

TED AFET BURSU ÖĞRENCİLERE UMUT OLUYOR
TED Afet Bursu, deprem felaketinde ebeveyn kaybı yaşayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, örgün eğitime devam edebilmeleri için gerekli maddi, ayni, akademik ve psikososyal desteği sağlamak amacıyla oluşturuldu. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki yaklaşık bin öğrencinin eğitim hayatlarını destekleyen çalışmalara imza atan dernek, Hatay'da öğrenci ve ailelerine yönelik bu özel etkinlikle çocukların eğitim hayatına katılımını ve motivasyonlarını artırmayı amaçladı. Bu tür etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin okul terkinin önlenmesi ve sosyal hayata katılımının teşvik edilmesi de hedefleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#TED#Hayal Et

BAKMADAN GEÇME!