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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.05.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

TED’den 19 Mayıs kutlaması

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TED’den 19 Mayıs kutlaması

Her yıl okullarda, stadyumlarda, caddelerde ve sokaklar törenler eşliğinde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl çevrimiçi etkinliklerle kutlanıyor.

Kuruluşunun 90'ınıncı yıl kutlamaları kapsamında TED Ankara Koleji'nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dans gösterisi düzenlendi. Okulun stadyumunda gerçekleştirilen zeybek gösterisinde, okulun 32 öğretmeni Atatürk’ün en sevdiği danslardan biri olan ‘Yörük Ali Zeybeği’ni oynadı. Pandemi koşullarına ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan dans gösterisi, çevrim içi düzenlenen etkinlikte de gösterildi.

TED’den 19 Mayıs kutlaması

SENE BOYUNCA DEVAM EDECEK
“Cumhuriyet Ruhuyla, Daima” sloganıyla kutlanan yıl dönümünün, öğrenciler, öğretmenler, mezunlar ve velilerle birlikte sene boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanması planlanıyor. TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Kartal Usluel, yaptığı açıklamada ”100’üncü yılımıza doğru ilerlerken, yaşadığımız toplumun dinamikleri ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet’in ışığıyla okulumuzu ve ülkemizi daha ileriye taşıyacağız” dedi.

 

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