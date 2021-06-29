Tedbirler alınıp okullar açılmalı

Ankara Eğitim Platformu başkanı Mirkan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada salgından dolayı okul kapamada Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığını ve bunun başta çocuk sağlığı olmak üzere büyük yaralar açtığını ifade etti. "Okulların Eylül ayında açılacağının kararının şimdiden alınması, bunun ilgililere duyurulması, toplumsal bir hedef haline getirilmesi ve gerekli tedbirlerin şimdiden ciddiyetle uygulanması büyük önem arz etmektedir" diyen Aydın'ın açıklamasının tamamı şöyle:

HEM ÖĞRENCİ HEM VELİ İÇİN ZOR BİR SÜREÇTİ

2020 yılı Mart ayından beri okullar çoğunlukla yüz yüze eğitim yapamadılar ve kısıtlamalardan dolayı evlerde kapalı kaldılar. Yaklaşık 3 yarıyıl süren bu süreçte, öğretmenler ve öğrenciler ağırlıkla uzaktan eğitim araçları ile müfredatı tamamladılar. Hem eğitimciler hem de öğrenci ve veliler için uzaktan eğitim oldukça zorlu bir deneyimdi. Bu zorlukların çeşitli sebepleri var. Örneğin, uzaktan eğitime erişim imkânı olmayan aileler, çocuk evdeyken çalışmak zorunda olan ebeveynler ve sürekli evde kalmaktan kaynaklı öğrenme motivasyonunu kaybeden çocuklar ilk akla gelen sorunlardan. Öğretmenler de, hazır olmadıkları bir anda kendilerini uzaktan eğitimin içinde bularak oldukça zorlu bir iş çıkardılar. Ayrıca, yüz yüze eğitime izin verildiği her anda, kendilerinin ve yakınlarının sağlıklarını riske atarak sınıflarda öğrencileriyle derslerini işlediler. Eğitimdeki kayıpların, çocukların sağlığındaki bozulmalar ile kıyaslandığında çok daha küçük kaldığını ifade eden Aydın; öğrencilerin hem fiziki hem de sosyal ve psikolojik olarak ciddi sıkıntılar yaşadığı ortaya çıkmıştır. Çocuklarda en çok gözlerinin bozulması, obezite, migren, omurga bozuklukları gibi fiziki sorunlar gözlemliyoruz. Bunun yanında, evde kapalı kalmaktan kaynaklı video oyunları, sosyal medya, tablet, telefon bağımlılığı eşiğine gelen büyük bir öğrenci grubu var. Akranlarından uzakta kalan çocuklardan depresyon geçirenler ya da sosyal sorunlar yaşayanlar olabiliyor. Özellikle büyük kentlerde, okul çocuğun hareket ettiği, sosyalleştiği, akranlarıyla iletişim kurduğu, spor yaptığı, oyun oynadığı yegâne mekân. Salgından dolayı okulların kapanması çocukların, hayatla olan bu bağını kopardı.

NELER YAPILABİLİR?

Toplumun ve kamu yöneticilerinin; "okulların salgında son kapanan ve ilk açılan yer" olması konusunu öncelik listesinde ilk sıraya alması gerekiyor.

-Toplum bağışıklığı için gereken çift doz ve %75 oranındaki aşı oranını yakalayamadık. Haziran ayı itibariyle yüzde 50 oranında tek doz aşı uygulandığını biliyoruz. Bunun gereken seviyeye çekilmesi için aşı programının etkin hale gelmesi şart.

- Aşılamada 18 yaşa kadar inildiği ve aşı olması sağlık durumu açısından mümkün olduğu halde, aşıdan kaçınan kişilere toplumsal kısıtlamalar getirilmelidir.

- Salgında yeni bir dalga ihtimaline karşı, PCR testlerinin ve filyasyon takibinin yaygın ve etkin bir şekilde yapılması elzem.

- Vakalar sıfırlanıncaya kadar, Covid-19 tedbirlerinin ciddiyetle uygulanması: Toplumsal alanlarda maske takılması, kapalı mekânlarda kalabalık etkinliklerden kaçınılması, açık havada ve kalabalık etkinliklerde mesafe kuralının gözetilmesi vb.

- Salgında yeni bir dalga olması halinde, okul açılış ve kapanışlarının, yerinden yönetim esasına göre valilikler tarafından yapılması ve topyekûn kapanma kararlarından imtina edilmesi faydalı olacaktır.

- Eğitim yılı başladığında, aşı hakkı bulunan öğretmen, öğrenci ya da velilerin aşı uygulamasına yüzde yüz katılımları sağlanmalı; aşı olmama konusunda direnç gerekirse yasal düzenlemeler ile kırılmalıdır.