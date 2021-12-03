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Tedbir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tedbirin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Tedbir#Eş Anlamlısı
Tedbir kelimesinin eş anlamlısı nedir Tedbirin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimizde sıklıkla kullandığımız bazı kelimelerin yerine aynı anlama sahip başka kelimeler de bulunmaktadır. Tedbir kelimesi bunlardan birisidir. Tedbir kelimesi yerine kullanılacak eş anlamlı kelimeler sıklıkla araştırılmaktadır. Peki, tedbir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tedbirin eş anlamı ile örnek cümleler hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

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Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan fakat yazılışları farklı olan kelimelerdir. Bu nedenle cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Tedbir kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır.

 Tedbir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Tedbir kelimesi günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır. Bu kelimenin yerine aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler de kullanılabilir. Her iki kelimenin de aynı anlama sahip olması kelimelerin eş anlamlı olduklarını göstermektedir. Tedbir kelimesinin eş anlamı olan kelimeler hazırlık ve önlem kelimeleridir. Eş anlamlı olan bu sözcükler tedbir kelimesi ile aynı anlama sahiptir. Anlam bakımından aynı olan tedbir, önlem ve hazırlık kelimesi isteğe göre farklı şekillerde kullanılabilir.

 Tedbirin Eş Anlamlı İle Örnek Cümleler

 Günlük hayatta bazı kişiler tedbir kelimesini kullanır iken bazı kişiler ise tedbir kelimesi yerine önlem ve hazırlık kelimelerini kullanmaktadır. Fakat bu üç kelimede aynı anlama sahiptir. Bu nedenle cümle içerisinde bu kelimelerden hangisi kullanılırsa kullanılsın aynı anlam ortaya çıkmaktadır. Tedbir eş anlamlı kelimeleri ile ilgili örnek cümleler şu şekilde verilebilir:

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 - Yaşanacak olumsuzluklara karşı hepimiz tedbir aldık.

 - Bu iş için gerekli tedbirlerimizi aldık.

 

 

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